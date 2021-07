OK Mobility supera en el primer semestre los niveles de facturación y de rentabilidad prepandemia

OK Mobility cierra el primer semestre del año con una facturación de 145 millones de euros, lo que supone un 6% por encima de las cifras obtenidas en el mismo periodo de 2019; año prepandemia. De esta manera, la empresa de movilidad global supera los objetivos previstos a cierre de junio de 2021, tanto en lo que respecta a los servicios de alquiler de vehículos como a los ingresos obtenidos en la venta de vehículos.

En lo que va de año, el margen operativo de la compañía ha alcanzado los 25 millones de euros y un EBIT de 7.9 MM€, superando los niveles obtenidos en 2019.

Los buenos resultados conseguidos coinciden con el lanzamiento a principios de este año de la nueva marca OK Mobility con la que el grupo empresarial OK Mobility Group ha englobado sus principales divisiones de negocio de alquiler y venta de vehículos. Sobre las soluciones centradas en el alquiler y la movilidad, destaca el buen comportamiento en estos meses de verano, donde la compañía está obteniendo mejoras notables respecto a 2019 sobre las principales métricas del negocio, alcanzando los mejores ratios de eficiencia de su historia.

En lo que respecta a la actividad de venta de vehículos, el fuerte posicionamiento en compras, sumado a la escasez actual de vehículos en el mercado, permiten una óptima rentabilidad presente y futura.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, muestra su satisfacción por estos resultados y revela las buenas previsiones de la compañía de cara al cierre del ejercicio actual. “La cifra de reservas alcanzada para los próximos meses y el buen comportamiento del mercado de vehículos de ocasión, unidos a nuestro know how en los sectores de la automoción y el turismo, nos llevan a prever un cierre de ejercicio que se podría situar en torno a los 370 millones de euros de facturación, con un resultado de explotación (EBIT) que debería superar los 25 MM€. Magnitudes que se situarían por encima de las alcanzadas en 2019, año previo a la pandemia”.

De esta manera, la compañía protagoniza un 2021 de expansión e internacionalización. “El nuevo Plan #OKontheRoad está marcando la escalabilidad en la expansión de nuestra compañía, maximizando siempre la rentabilidad y la eficiencia, así como nuestra clara orientación al cliente y la fuerte apuesta por los canales de venta online”, asegura Ktiri.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​.

Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y Malta.

Fuente Comunicae