OK Mobility incorpora Maserati a su flota top premium

OK Mobility ha incorporado los exclusivos Maserati Levante y Maserati Ghibli a su flota de Mallorca. Se trata de una clara apuesta por parte de la empresa de movilidad global de continuar aumentando su flota premium y top premium con las marcas más exclusivas del mercado.

A los vehículos Porsche, modelos Taycan Turbo, Cayenne Coupé E-Hybrid y 911 Carrera 4S, que la compañía introdujo recientemente a su flota de la isla, y al Range Rover Sport SVR de 575 cv, se suman ahora los modelos Levante y Ghibli de Maserati, ya disponibles para su alquiler en la oficina del Aeropuerto de Palma.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, se muestra satisfecho por la incorporación de nuevas marcas top premium. “Nuestro carácter inconformista es el que nos lleva a seguir invirtiendo e innovando continuamente para traer a nuestros clientes soluciones de movilidad personalizadas. Los nuevos modelos Maserati son, sin duda, la opción ideal para quienes buscan un punto más de exclusividad; siendo Mallorca un destino premium por excelencia”.

En concreto, los modelos disponibles son el Maserati Levante GranSport Automático 350, el primer modelo SUV de la firma italiana -con motor de Ferrari y toda la esencia de un deportivo- siendo la mejor combinación de prestaciones en carretera y capacidad todoterreno; y el Maserati Ghibli Grandsport Automático 275, una de las berlinas deportivas del fabricante italiano -con un motor de origen FCA (Fiat Chrysler Automobiles)- que evoca diseño y tecnología.

“Ya sea para disfrutar del paraíso natural de costa y montaña, o para recorrer los enclaves más exclusivos de la ciudad, estos dos modelos de Maserati son la perfecta combinación de lujo, potencia y confort para disfrutar de Mallorca de una forma única”, añade Ktiri.

Los vehículos de la firma alemana ya se pueden reservar a través de la web okmobility.com.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​.

Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y Malta.

