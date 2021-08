Decoración de interiores: Recuperando el amor por el hogar después del 2020 por Decoratips

L a reconversión y restauración de muebles antiguos o aburridos llenan los videos de Youtube.

Estas son algunas de las formas en las que la gente se entretenía cuando estaba en casa durante el 2020. El ver cada día la misma decoración podía aburrir a la persona más cabal. De ahí que mucha gente se haya animado a hacer pequeñas reformas o a navegar por los blogs de decoración en busca de inspiración.

Pinterest se ha convertido en la nueva revista de decoración online donde relajarse y ver imágenes bonitas y los clásicos blogs, llenos de imágenes y consejos, se han colocado rápidamente como las páginas favoritas a la hora de relajarse en el sofá. Algunos habiendo crecido mucho durante este año, como Decoratips. Teniendo más de 1000 artículos para inspirar a sus lectores y lectoras.

Y es que es normal que la decoración de interiores guste tanto, habiendo una infinidad de estilos, desde el rústico hasta el moderno, es muy fácil perderse en el mundo de la decoración investigando y viendo fotos de las casas de famosos o simplemente de gente muy creativa. Es una tendencia creciente, y es que estar imaginando como quedarían los diferentes muebles y colores en casa, es casi adictivo. El ir de tiendas tradicionales se ha convertido en ir de tiendas online, con infinitas posibilidades de muebles, adornos, telas, accesorios, etc. Lo que ha permitido poder cambiar la decoración de la casa sin tener que salir de ella.

No es sorpresa para nadie que la decoración ha enganchado a hombres y mujeres de todas las edades desde hace décadas, siempre se quiere tener una casa más bonita, moderna o exótica, tanto para disfrutarla como para enseñarla. Pero en los últimos años, en los que se vive casi fuera de casa, este amor por el hogar se había disipado un poco. En cambio, y “gracias” a este tiempo de reclusión forzada se ha vuelto atrás, ahora se ve un hogar donde antes solo se iba a dormir. De ahí que más gente se haya adentrado en este precioso y divertido mundo, es posible que la sociedad se haya vuelto algo más casera, pero no debería ser algo malo per se.

Sin duda no ha sido un año bueno para casi nadie, pero si hay que verle un lado positivo a este 2020 que ya queda atrás, se puede decir que el tiempo libre de tanta gente ha permitido estilos de decoración, mezclas de colores o ideas de bricolaje tan alocadas que nunca se podrían haber imaginado, sin duda es un buen momento para la decoración de interiores.

