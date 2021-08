OK Mobility traslada su oficina de Bilbao al hotel Holiday Inn Express ante el aumento de las reservas

La oficina de OK Mobility en Bilbao opera desde esta semana en una nueva oficina situada en el hotel Holiday Inn Express Bilbao. La empresa de movilidad global ha trasladado su actual oficina a las instalaciones de este hotel con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de movilidad por parte de los usuarios.

La nueva base se encuentra al lado del Aeropuerto de Bilbao, y a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad, lo que permite agilizar todavía más los trámites de recogida y devolución de los vehículos de alquiler.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, señala que “colaborar con una gran cadena hotelera de prestigio internacional como es Holiday Inn, que comparte nuestra misma filosofía de ofrecer un servicio de calidad a los clientes, nos permite seguir garantizando la mejor de las experiencias a nuestros usuarios”. “Continuamos trabajando en nuestro Plan #OKontheRoad, que pasa, no solo por seguir ampliando nuestra red de centros y oficinas, sino también por continuar mejorando y optimizando nuestras instalaciones ya existentes”, añade Ktiri.

La oficina de OK Mobility en Bilbao abrió sus puertas en 2019 y, en menos de dos años, se ha consolidado como una de las bases de referencia de la compañía en el norte de España. En esta temporada de 2021, la oficina no solo ha recuperado los niveles de reservas prepandemia, sino que además se han incrementado respecto al mismo periodo de 2019. Esto ha llevado a OK Mobility a trasladar la oficina a este nuevo espacio, más amplio y eficiente.

La nueva base ya se encuentra operativa y da cobertura a todos los servicios de movilidad que los usuarios demandan, poniendo a su disposición una amplia flota de vehículos totalmente equipados y con los últimos modelos del mercado.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​.

Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y Malta.

Fuente Comunicae