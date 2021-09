Loro Parque participa en el estudio sobre bienestar de cetáceos más grande de la historia

Loro Parque ha participado recientemente en el mayor y más innovador estudio sobre bienestar de cetáceos que se ha elaborado nunca. En él, se ha investigado sobre cómo el hábitat físico, el enriquecimiento ambiental y el entrenamiento de animales que viven bajo cuidado humano impactan sobre su bienestar.

Desde Chicago hasta Singapur, pasando por Loro Parque, en Tenerife, se recopilaron datos de 46 hábitats de cetáceos en 43 instalaciones acreditadas en siete países. En el transcurso de la fase de recopilación de datos del estudio, que tuvo lugar entre 2018 y 2019, los científicos obtuvieron información sobre 216 delfines mulares comunes y del Indo-Pacífico, 13 belugas y ocho delfines cara blanca del Pacífico.

Utilizando tecnología punta, el estudio exploró el bienestar de los cetáceos desde varias perspectivas, incluidas las características del hábitat, los programas de capacitación, los factores ambientales y datos demográficos como la edad y el sexo.

Así, se pudieron obtener valiosas herramientas de investigación, incluida la creación de una aplicación iOS denominada ZooPhysioTrak, con una completa base de datos de biomarcadores de salud y bienestar de todas las instituciones participantes, que proporciona a los veterinarios y cuidadores de cetáceos una referencia estándar de salud, así como intervalos e indicadores de bienestar para comparar los resultados de las pruebas de sus animales (de muestras de sangre y heces).

«En este innovador estudio han participado con entusiasmo 34 instalaciones pertenecientes a la Alianza de Parques y Acuarios de Mamíferos Marinos (AMMPA), lo que contribuirá a una mayor comprensión del bienestar de los cetáceos,» declaró Kathleen Dezio, presidenta y directora ejecutiva de AMMPA, “por lo que felicitamos al Dr. Lance Miller y a sus colegas por esta investigación de vanguardia que, sin duda, empoderará a los zoológicos y acuarios profesionales gracias a importantes nuevas herramientas y conocimientos para ayudarlos a continuar mejorando el bienestar de los animales que viven bajo su cuidado”.

Además, los resultados sugieren que los programas de enriquecimiento ambiental y el manejo social de los delfines mulares están más estrechamente relacionados con comportamientos probablemente indicativos de bienestar positivo que las características del hábitat. Es decir, que el bienestar está menos relacionado con el tamaño del hábitat de los animales y más con la forma en que los mamíferos son desafiados cognitivamente a través del enriquecimiento de su entorno y la gestión social adecuada.

Gracias a esto, una vez finalizado el estudio, las instituciones pudieron implementar protocolos adicionales a sus programas de enriquecimiento ya existentes para hacerlos crecer y mejorarlos continuamente en función de la información obtenida.

«Los resultados de este estudio demuestran que, en el caso de los zoos acreditados por las asociaciones zoológicas internacionales, las acusaciones de que los delfines sufren en cautividad no tienen ningún fundamento científico”, declaró el Dr. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación y presidente de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios (AIZA). “El bienestar animal no es una opinión y no debería utilizarse de forma especulativa, es fundamental medirlo en cada caso para poder tomar las mejores decisiones pensando en el bienestar de los animales”, explicó.

Efectivamente, los hallazgos derivados de esta investigación se utilizarán para mejorar las prácticas de cuidado y bienestar de los cetáceos y guiarán futuras investigaciones sobre bienestar animal, que se llevan a cabo con el objetivo de que los zoológicos y acuarios puedan mejorar continuamente el conocimiento y las herramientas de evaluación del bienestar de las especies bajo su cuidado.

“Este estudio demuestra que los zoológicos y acuarios modernos pueden brindar un cuidado ejemplar a los cetáceos y están comprometidos con la mejora continua teniendo como referencia las últimas investigaciones científicas, además de ser un paso adelante en pro del bienestar y, en última instancia, de la conservación de una serie de especies de cetáceos”, explicó el Dr. Martín Zordan, director ejecutivo de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA). Además, añadió: «este trabajo es especialmente significativo porque la conservación ex situ ha sido reconocida como una herramienta importante para la conservación de varias especies de cetáceos, como se indica en el informe de 2020 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Opciones ex situ para la conservación de cetáceos”.

Los investigadores principales son Douglas Granger, Ph.D., profesor y director del Instituto de Investigación Interdisciplinaria de Biociencias Salivales de la Universidad de California, Irvine; Lisa Lauderdale, Ph.D., científica de bienestar animal en el Departamento de Investigación de Bienestar Animal de la Sociedad Zoológica de Chicago; Jill Mellen, Ph.D.; Lance Miller, Ph.D., vicepresidente de Ciencias de la Conservación e Investigación del Bienestar Animal de la Sociedad Zoológica de Chicago, y Michael Walsh, DVM, profesor clínico asociado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Florida. La colección de manuscritos se puede consultar en:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255506.

La financiación para este proyecto se proporcionó a través de una subvención de liderazgo nacional del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), subvención # MG-30-17-0006-17, con el apoyo adicional de las instalaciones asociadas.

