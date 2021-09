OK Mobility opera ya dentro del Aeropuerto de Palma

La nueva oficina de OK Mobility ubicada dentro del Aeropuerto de Palma de Mallorca se encuentra ya a pleno rendimiento. El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri y el Director de Son Sant Joan, Tomás Melgar han inaugurado hoy la nueva base, después de que la empresa de movilidad global consiguiera por parte de Aena la adjudicación de la oficina para operar en la terminal del Aeropuerto de Palma. El acto ha contado también con la presencia del Director Comercial del aeropuerto, José Antonio García.

Esta concesión unida a la reciente entrada de OK Mobility en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y en el Aeropuerto de Valencia, sitúa a OK Mobility Group en el Top 5 de los grupos empresariales con actividad rent a car con presencia dentro de los aeropuertos españoles y el primer grupo con capital de origen 100% español. Con oficinas propias en 13 aeropuertos, la compañía consolida su posición en los principales destinos turísticos de España.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha querido resaltar durante la inauguración de hoy la importancia que esta nueva oficina significa para la compañía. “No solo hemos conseguido entrar en uno de los aeropuertos más importantes de España, sino que, además, consolida nuestro compromiso con la ciudad que nos vio nacer hace casi dos décadas. Desde que abrimos nuestra primera oficina en Palma, OK Mobility no ha parado de crecer tanto a nivel nacional como internacional consiguiendo estar presentes hoy en las principales ciudades de seis países de Europa. En todo este camino siempre hemos tenido muy presente a nuestra querida Isla a la que tanto tenemos que agradecer”, añade Ktiri

La nueva oficina de Palma, cuya apertura se enmarca en el plan de calidad, crecimiento y expansión de la compañía #OKontheRoad, se sitúa en la terminal de llegadas del aeropuerto palmesano y cuenta con una superficie de 120 metros cuadrados. Con este nuevo emplazamiento OK Mobility consigue alcanzar además una mayor eficiencia en la gestión de la flota, lo que va a permitir a la compañía centrar los esfuerzos en mejorar la experiencia de los clientes, estar más cerca y accesible, garantizándoles una mayor agilidad e inmediatez a la hora de alquilar sus vehículos en un aeropuerto como el de Palma por el que pasaron casi 30 millones de pasajeros en 2019.

Fuente Comunicae