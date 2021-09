El secreto de InnovaGoods, empresa a la que no afectará la crisis de transporte marítimo de China

¿Cuáles son los motivos que han provocado esta situación?

Es un efecto en cadena, principalmente hay tres causas que han provocado esta crisis:

Sobreabastecimiento durante la pandemia y el temor a nuevas olas provocaron una situación de pánico en muchos consumidores. Se disparó la demanda de bienes manufacturados en países asiáticos.

Hay una escasez de contenedores debido al alto consumo y las restricciones sanitarias, puertos bloqueados por cuarentenas en destinos, falta de carga de regreso de contenedores.

Bloqueo constante de puertos importantes de China por rebrotes de Covid-19. Cada vez que hay algún caso, aunque sea aislado, acaban cerrando la terminal del puerto, lo cual provoca retrasos de semanas en los buques.

¿Ha subido el coste de la importación?

Hay subida de los fletes casi quincenales, mucha incertidumbre sobre si se regularizará en algún momento, o si dejarán de subir. El contenedor de China a España está costando diez veces más que a niveles pre-covid.

En InnovaGoods, han podido mitigar la subida aumentando el volumen de compra. La buena relación con sus transitarias les está permitiendo poder embarcar todo el stock que se precisa. En los últimos meses, la problemática está más en conseguir espacios en los buques que en la propia subida

¿Cómo afecta este problema a los consumidores?

Alrededor del 90% de los bienes que se consumen en el mundo se transportan por vía marítima. Sumado a la crisis de los contenedores, sin olvidar la subida de materia prima, falta de microchips, o falta de mano de obra, provoca la tormenta perfecta para una subida de precios.

¿Qué medidas se están tomando en InnovaGoods para que esta situación no impacte?

InnovaGoods está en pleno crecimiento, están embarcando contenedores, no solo para Europa, sino también para Latino América y países asiáticos. Esto ayuda a que no solo no impacte, sino que se haya convertido en una oportunidad para ellos.

Hay que adaptarse a las situaciones y ellos están ya pensando en desarrollar nuevas gamas de producto (demandadas por el mercado y sus clientes) que estarán en el catálogo para el primer trimestre de 2022.

¿Esto va para largo?

De momento no hay signos de que esto vaya a cambiar. Si los fletes de China a España están rozando ya los 15.000€ y sigue habiendo demanda, e incluso problemas de capacidad para embarcar, no parece que esto vaya a cambiar mucho a corto plazo.

La falta de productos aumentará en la medida que se acerque la campaña de navidad y el fin de año chino para febrero 2022. Se esperan precios más altos y mayor escasez.

En junio/julio empezaron a recibir los productos para la campaña de invierno y navidad.

Fuente Comunicae