El 98% de los seguros de portátiles se adquieren entre septiembre y octubre, según Allianz Partners

El ordenador es hoy en día un dispositivo imprescindible, ya sea para trabajar o para entretenernos. Pero además, se ha convertido en un elemento muy importante para la enseñanza. Es una herramienta esencial para los universitarios y, cada vez más, para los estudiantes de instituto e incluso de educación primaria, que comienzan desde una temprana edad a digitalizarse. De hecho, la demanda de portátiles aumenta, frente a los ordenadores de mesa.

Sólo en el segundo trimestre de 2021 se vendió un 15% más de portátiles en comparación con el mismo período de 2020, según los datos de Strategy Analytics. Este aumento ya se venía percibiendo desde inicios del año pasado, cuando en el primer trimestre las cifras de ventas duplicaban a las del primer trimestre de 2019.

“Con la preparación a vuelta al cole toca equiparse, y entre libros y mochilas, ahora entra también en la lista el portátil. Una compra que se ha hecho todavía más necesaria con la llegada del coronavirus para poder seguir las clases online” indica Fernando Pérez, responsable comercial de Extensión de Garantía en Allianz Partners, quien además explica que “tradicionalmente, esta necesidad de comenzar el curso con un nuevo portátil se veía reflejada en la adquisición de seguros. En los meses de septiembre y octubre hasta un 98% de las pólizas para estos dispositivos eran adquiridas por estudiantes”.

En el caso de la solución para portátiles ofrecida por Allianz Partners, quedan cubiertos percances domésticos muy habituales como puedan ser caídas por tropiezos con el cable o derrames accidentales. Estos peligros se incrementan todavía más cuando se trata de los más pequeños, que pueden ser más descuidados y corren mayor riesgo de dañar el portátil. Además, el traslado del portátil desde el hogar a las aulas o al lugar de trabajo puede provocar daños en el aparato, o incluso peor, se puede sufrir un robo. Fernando explica que “al ser un elemento de alto costo y donde se guarda información importante, es muy aconsejable contar con un seguro que lo proteja”.

En general, los equipos vienen con dos años de garantía, pero esta solo cubre los desperfectos por fabricación. En el momento de la compra, se puede adquirir un seguro para extender dicha garantía y cubrir otros accidentes o robo.

Entre los siniestros más habituales registrados por los expertos de Allianz Partners figuran la rotura de las bisagras, los daños en conectores, las averías internas, daño en la pantalla por una caía o por un golpe así como la rotura de carcasas. También son comunes los fallos de la batería, los daños por derrames de líquidos y el temido robo.

Los consumidores también buscan estar protegidos ante el robo del portátil, y por eso, conociendo esta necesidad, Allianz Partners ofrece también esta cobertura, difícil de encontrar en muchas pólizas.

Fuente Comunicae