5 aplicaciones para Windows 11 que se deberían descargar ahora mismo

La incorporación de las aplicaciones de Android al nuevo Sistema Operativo se ha retrasado, pero todavía hay un montón de grandes aplicaciones que puede descargar a corto plazo y disfrutar de todas las nuevas características. Aquí está el vistazo a las 5 mejores descargas para Windows 11:

1. Wondershare Filmora

Vivir en un mundo dominado por el vídeo es muy divertido. No importa cómo se piense utilizar Windows 11, Wondershare Filmora facilita la creación de vídeos para compartir la visión. Tanto si se es un YouTuber en ciernes, el próximo gran director de Hollywood, como si se hacen presentaciones de ventas o se añade algo a la historia de Instagram, Filmora tiene las herramientas para hacer los vídeos que se quieran. E incluso la versión gratuita viene repleta de funciones fáciles de aprender, como transiciones, efectos, etc.

2. Among Us

«En serio, deja de negar que lo juegas, mucho». El juego que unió el año pasado sigue dando guerra con nuevos mapas, modos de juego y equipos de cabeza. Ahora, con un rendimiento de juego mejorado y una actualización de Microsoft Teams integrada en Windows 11, los compañeros de equipo pueden meterse de lleno en la refriega y ver quién puede matar al resto sin ser atrapado.

3. Krita

Krita, una gran aplicación gratuita, es una herramienta increíble para los artistas visuales, los ilustradores y cualquiera, en realidad, que quiera expresar y dibujar. Catalogado como un software hecho por artistas para artistas que quieren ver herramientas asequibles disponibles para todos, Krita es realmente impresionante con su gran y amplia interfaz y su sencillo diseño. Si alguna vez se ha querido sumergirse en la animación o la ilustración, o si se tienen hijos que necesitan una salida creativa, este programa resultará muy útil.

4. OBS Studio

Con todo el nuevo contenido que se creará, como vídeos con Filmora, bromas ingeniosas sobre el juego con amigos en Among Us e ilustraciones creadas con Krita, se querrá enviar al mundo. No hay mejor manera de hacerlo que con OBS Studio. El panel de control de OBS se siente como si se estuviera en la sala de control de un canal de televisión real, y la versión gratuita de la aplicación puede transmitir la visión creativa con la misma eficacia.

5. Wondershare PDFelement

Windows siempre, siempre, ha sido para hacer cosas. Aunque hay un montón de grandes descargas que ayuda a perder el tiempo, en algún momento se tendrá que volver al trabajo. Para trabajar desde casa, la capacidad de la herramienta de soluciones documentales Wondershare PDFelement da el poder de crear y compartir, editar y guardar, firmar y enviar, todo desde una sola aplicación. Y como Wondershare no escatima en funciones con sus versiones gratuitas, hay muchas funcionalidades sin coste alguno.

