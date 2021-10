OK Mobility patrocina el Mallorca Golf Open en su compromiso por impulsar la desestacionalización turística

OK Mobility se convierte en el proveedor oficial de movilidad del Mallorca Golf Open, el último torneo del prestigioso circuito PGA European Tour que se jugará del 21 al 24 de octubre en el Golf Santa Ponça (Calvià). De esta manera, la empresa de movilidad global vuelve a colaborar con un evento deportivo referente en Baleares y refuerza su papel activo en la contribución a la desestacionalización turística de las islas y la promoción de un turismo de calidad.

Tras el éxito el pasado junio del ATP Mallorca Championships, torneo que también contó con el apoyo de OK Mobility, e»motion group trae a Mallorca un nuevo evento deportivo profesional de primer nivel y vuelve a contar con la empresa de movilidad para cubrir todos los desplazamientos oficiales del torneo, poniendo su flota de vehículos a disposición de participantes y organización.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, asegura que “es un placer ver cómo la isla vuelve a convertirse en foco de interés deportivo a nivel internacional”. “En OK Mobility tenemos un gran sentido de la responsabilidad hacia Mallorca, por ser el lugar que nos vio nacer. En este sentido, estamos encantados de colaborar de forma activa en eventos que participan en la promoción de un turismo de calidad en las islas y que además comparten con nosotros los mismos valores del deporte y de la competición”, añade Ktiri.

Por su parte, Edwin Weindorfer, CEO de e»motion group, empresa organizadora del evento, asegura que “el golf profesional vuelve a la isla de Mallorca y estamos muy contentos de contar con partners como OK Mobility para unirse a este evento como patrocinador. La lealtad es otro valor a tener en cuenta y la comunión entre las instituciones públicas y el sector privado es siempre clave para el éxito. Gracias a OK Mobility por dar apoyo a e»motion sports”.

Con un prize money de 1 millón de euros, el Mallorca Golf Open se jugará en el Golf Santa Ponsa, sede del Tour Europeo en seis ocasiones, y por el que han pasado grandes leyendas del golf como Severiano Ballesteros, Miguel Ángel Jiménez, Bernard Langer, José Mª Olazábal o Jesper Partnevick.

OK Mobility continúa avanzando en su compromiso por promover la desestacionalización del turismo en Baleares con la colaboración en actos y eventos referentes en las islas, como el ATP Mallorca Championships, la Ibiza Marathon, y ahora el Mallorca Golf Open.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la nueva marca de OK Mobility Group que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar al cliente final la movilidad del futuro. Una nueva identidad con la que el grupo engloba sus principales divisiones de negocio bajo los conceptos #bemobility​ y #ownmobility​. Actualmente, OK Mobility cuenta con más de 30 oficinas y centros propios distribuidos por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y Malta.

