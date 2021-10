Schréder dona luminarias LED a la Fundación ST3

Desde la compañía desarrollamos iniciativas de carácter social, que fomenten la sostenibilidad, la mejora social y medioambiental. En este sentido y con la colaboración de JOVIR, se contribuyó a la donación de más de 20 proyectores LED en el “Centro La Fuente” de la Fundación ST3.

La Fundación ST3, es una fundación joven que se dedica desde el año 2014 a la atención de menores con trastornos de conducta y necesidades de salud mental. Cuenta con dos centros sociosanitarios residenciales en Murcia y en Valencia, donde ofrecen tratamientos terapéuticos a menores de entre 12 y 18 años para la mejora de su calidad de vida y su posterior inclusión social en la etapa adulta. El “Centro La Fuente” acoge a más de 20 menores y cuenta con un equipo de 30 profesionales que proceden de los distintos ámbitos; educación social, psicología, psiquiatría y enfermería, donde desarrollan su labor social dentro de un ambiente familiar y cercano que se inicia con la vinculación emocional mediante un trato personalizado. El resultado, es garantizar el éxito al cien por cien en la mejora del estado de los menores.

Recientemente el “Centro La Fuente”, Santomera (Murcia) decidió hacer reforma ya que el inmueble se había construido hace algunos años y necesitaba de una importante obra de reacondicionamiento. Como parte de esta reforma, se propuso a Schréder la renovación de toda la instalación eléctrica para su correcta puesta a punto, debido a que el material eléctrico ya no respondía a las necesidades lumínicas y de calidad requeridas para un Centro Residencial de Menores. Las posibilidades tanto del inmueble, como de los exteriores ajardinados, como del entorno en el que se encuentra, eran extensas por lo que durante la noche no se podía hacer uso de sus instalaciones debido a la escasez de iluminación, además de no sentirse seguros debido a que en alguna ocasión habían llegado a sufrir robos.

Después de llevar a cabo un estudio previo se decidió sustituir la infraestructura existente por las soluciones LED de Schréder. Se donó un total de 23 proyectores para instalarlos en todo el recinto, concretamente de los modelos INDUFLOOD, una solución de iluminación LED multiusos que se adapta perfectamente en entornos industriales y zonas deportivas, VOLDUE una luminaria de exterior eficiente energéticamente, diseñada para iluminar zonas peatonales y que contribuye a la economía circular. Además, propone una amplia gama de opciones de control para los futuros avances hacia la ciudad inteligente y por último, KAZÚ que combina un diseño minimalista y elegante con la eficiencia energética de la tecnología LED para ofrecer un gran ahorro de energía, flexibilidad y sostenibilidad al iluminar cualquier tipo de aplicación.

Gracias a las nuevas soluciones LED de Schréder, los trabajadores y residentes pueden disfrutar ahora de unas instalaciones mejor iluminadas, más agradables y seguras. Con un CRI de 70 lo que quiere decir que reproduce fielmente los colores en comparación con una fuente de luz natural y un ahorro energético del 60%.

“Las soluciones LED de Schréder cumplen con todos los requisitos que se buscaban en cuanto a eficiencia energética, rendimiento y confort visual. Además, de ser respetuosas con el medioambiente se ha conseguido un ahorro energético de hasta un 60%. Con esta luz maravillosa se puede ahora aprovechar los exteriores del Centro a cualquier hora”.

Isabel Marina García Aráez, Responsable de Fundación ST3 y Directora del Centro La Fuente (Murcia)

Acerca de Grupo Schréder

Schréder, compañía de referencia en el sector de la iluminación y en soluciones inteligentes de exterior, fundada en 1907 está presente en más de 35 países (con alcance a más de 70 países) en los 5 continentes. Como socio de la ciudad, diseñamos y desarrollamos soluciones inteligentes que transforman espacios públicos y privados en entornos seguros, cómodos, sostenibles e inteligentes brindando experiencias atractivas para los usuarios y beneficios operativos para los gerentes.

Para más información, visitarles en www.schreder.es o seguirles en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.

Fuente Comunicae