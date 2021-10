Más del 70% de los eCommerce y negocios digitales fracasan antes de 3 años

El auge del eCommerce en España, impulsado por la pandemia de la COVID-19, ha contribuido que muchos negocios digitales hayan experimentado un crecimiento tal, que los ha llevado a tener que adaptar las plataformas para cumplir y mejorar las expectativas y experiencias del consumidor online. Pero no todos cuentan con la capacidad para afrontar estas circunstancias cambiantes, lo que tiene como consecuencia “la muerte por éxito” de algunos negocios. De hecho, según los datos de CBinsights, el 70% de las startups tecnológicas fracasan en los 20 meses posteriores de completar su primera ronda. Adicionalmente, según los datos de marketingSignance o Forbes, el 90% de los eCommerce fracasan antes de los primeros 120 días de vida. Y esto sucede en muchos casos

«Por no saber o poder gestionar correctamente el crecimiento, o por no entender cómo mejorar la rentabilidad del negocio, lo que antes valía, ya no es suficiente en este entorno global, tal como apunta Curro Abad, Fundador de Rolando.digital, compañía spin off de Grupo R.Queraltó, creadora del software español de gestión integral de eCommerce dotado de robótica e IA, para eCommerce y Marketplace».