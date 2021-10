Charly’s Way ayuda a más de 1400 españoles a hablar con fluidez en inglés en menos de un año

Charly’s Way es una academia de inglés 100% online. Su metodología innovadora, flexible y altamente motivadora, consigue que sus alumnos ganen fluidez en inglés y tripliquen su comprensión de los nativos en tan solo 3 meses.

Actores de la talla de Lydia Bosch o Martina Gusmán, así como deportistas de élite de la NBA, como Gabriel Deck o Facundo Campazo, ya han confiado en Charly’s Way.

El método, ideado por Charly Londono, consiste en entrenar habilidades fonéticas y de comprensión del idioma a través de la práctica y la repetición. Gracias al coaching positivo, Charly y su equipo de tutores expertos, consiguen que los alumnos den pasos agigantados en su aprendizaje del inglés semanalmente.

En un principio, se pretendió que la academia online fuese una parte del negocio, pero empujado por la pandemia del COVID-19, el equipo de Charly’s Way volcó todos sus esfuerzos en apostar por una transición total al mundo digital.

A través de una plataforma online el alumno accede al contenido de los programas con total flexibilidad.

Sin ejercicios, ni libros de gramática, su programa estrella, Charly’s Way PRO es un intensivo de tres meses y se fundamenta en el entrenamiento y práctica de 4 habilidades diferenciadoras (dominando los sonidos, uniendo las palabras, embelleciendo las frases y sonando como un nativo) y el seguimiento individualizado del alumno por parte de Charly y su equipo de tutores expertos en el método.

Dicho seguimiento se lleva a cabo en tres líneas de trabajo. Para empezar, a través de sesiones por videollamada en grupo, en las que se resuelven dudas, se comparten avances, se dan todo tipo de trucos y se recomiendan series y libros que en las siguientes sesiones se comentan para generar debate alrededor de ellos.

Por otro lado, se ofrece al alumno un contacto 24/7 con el equipo de tutores para resolver cualquier duda relacionada con el programa o el inglés en general.

Por último, se asigna un tutor personal a cada alumno para supervisar de manera directa los avances fonéticos y dar soporte durante toda la duración del programa.

Todos los programas de Charly’s Way están diseñados para personas con poco tiempo libre ya sea por tipo de trabajo o circunstancias de vida. Con una dedicación de 45 minutos diarios y una flexibilidad que se adapta a cada alumno, los resultados son perfectamente medibles.

Charly’s Way ofrece un servicio de análisis de eficacia, el PMA (Phonetic Mastery Analysis). Se trata de un estudio al alumno previo a empezar el programa y otro al finalizarlo, con la intención de hacer una valoración concreta de metas y resultados.

Beatriz Maestro, recientemente graduada, expresa su gratitud comentando que Charly’s Way PRO es “un gran método para aprender inglés y ganar confianza, vocabulario y fluidez en el habla, estoy más que encantada con lo que he ganado en estos tres meses de curso, ha sido increíble y súper profesional». En esta misma línea, Dayana Mendes, graduada de Charly’s Way comenta, “han sido semanas de mucho provecho y en las que he aprendido mucho más que en años de estudio de inglés”. Paula Gómez inmersa de lleno en el programa dice estar feliz por haberse sentido “mucho más cómoda” en las reuniones internacionales de trabajo que ha tenido esta última semana. Por último, Maria Ángeles Gálvez, contenta y agradecida comenta, “habéis conseguido devolverme la ilusión y las ganas de seguir avanzando con el inglés.”

Este proyecto que lleva menos de un año siendo 100% online, parte de los más de 11 años de experiencia de su fundador mejorando las habilidades de los hispanohablantes para comunicarse en inglés con fluidez en una humilde pero localmente muy exitosa academia física de Majadahonda, Madrid.

Charly Londono, su fundador, es coach y experto en enseñanza de inglés. Charly se crió en Tampa (Estados Unidos), ha vivido en Sussex (Inglaterra) y actualmente reside en Madrid. Siendo perfectamente bilingüe y habiendo tenido cientos de alumnos, conoce al detalle las dificultades de los hispanohablantes a la hora de aprender inglés. Esto es lo que hace diferente el método y lo que lo ha llevado a este éxito.

Durante todos estos años de experiencia, el eje principal de su trabajo ha estado enfocado en conseguir crear una metodología que fuese entretenida, que mantuviese motivados a sus alumnos con resultados medibles y que se alejase del inglés más académico para exponerles al idioma real.

El plató donde se rueda el contenido de los programas es un claro reflejo de esta filosofía. Cualquiera diría que se trata del decorado de “Central Perk”, la famosa cafetería de la serie “Friends”. Un ambiente divertido y cercano lleno de detalles decorativos, donde virtualmente el alumno se siente relajado y cómodo, tal y como si se estuviese tomando un café con Charly. Acerca de esto, Charly afirma con satisfacción haber “conseguido que el alumno cambie radicalmente su mentalidad acerca de lo que es una clase de inglés. Tienen ganas de que llegue el siguiente día de entrenamiento”.

Para más información entrar en: www.charlysway.com

Fuente Comunicae