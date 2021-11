Escoem ha elaborado una guía sobre la tributación de las criptomonedas

En los últimos meses las criptomonedas han vuelto a revalorizarse y de nuevo atraen las miradas de los inversores. A efectos del impuesto sobre el valor añadido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asimilado las criptomonedas a los billetes o monedas, ya que las considera divisas virtuales utilizadas en la práctica en determinadas redes para operaciones de cambio. Sin embargo, en España siguen teniendo la consideración de activos no dinerarios o bienes muebles a efectos legales.

Cada vez más usuarios están interesados en el mundo de las criptomonedas e invierten en estas, lo cual plantea una problemática a su alrededor. Las monedas virtuales son una representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda de curso legal, que no tiene la consideración de moneda o divisa, pero es aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos El Bitcoin es la moneda de referencia, sin embargo existen un total de 12.000 criptomonedas, no obstante, de la totalidad del capital invertido mundialmente en criptomonedas Bitcoin representa aproximadamente el 50 % del mercado. Desde Escoem advertimos al inversor de la volatilidad de este tipo de activos, por tanto, se aconseja invertir en ellas cuando se tiene un conocimiento de las mismas y su tecnología, se tienen nociones sobre el funcionamiento de la bolsa y se asume el elevado riesgo que conlleva. Es muy importante saber diferenciar aquellas criptomonedas que tienen un proyecto serio detrás, de aquellas que simplemente se crean con un fin especulativo. Dependiendo del proyecto de la criptomoneda y del capital invertido en ella, su volatilidad y, por tanto, su riesgo, será mayor o menor.

En este contexto siendo cada día más frecuente el uso, por la sociedad en general, de las monedas virtuales como medio de cambio Escoem ha elaborado un informe en el que se describen algunas de las consecuencias fiscales derivadas de las transacciones realizadas con criptomonedas. Consultar el informe sobre criptomonedas de Escoem aquí y resuelve las dudas inherentes a la tributación de la minería, ganancias patrimoniales tras la venta de criptomonedas, como tributan las permutas, el rendimiento obtenido por realizar staking y las consecuencias de contar con monederos en el extranjero.

Fuente Comunicae