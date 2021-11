Allianz Partners dona material médico a la organización Juan Ciudad ONGD

Noviembre es para Allianz Partners el mes de la Solidaridad, un compromiso corporativo al que la compañía quiere dar vida a través de distintas iniciativas de carácter interno con sus colaboradores y externo, a través de organizaciones sin ánimo de lucro. En esta ocasión, ha sido a través de la organización Juan Ciudad ONGD con quien Allianz Partners ha podido iniciar una colaboración para ofrecer material sanitario y facilitar el acceso a la salud de personas en los entornos más desfavorecidos.

Se trata de una colaboración que implica la cesión por parte de la empresa de Asistencia y Seguros de cerca de un centenar de utensilios esenciales para el cuidado de la salud de las personas. Estas herramientas, almacenadas en las oficinas centrales de Allianz Partners en Madrid, integran desde laringoscopios, medidores de glucosa, aparatos para medir la tensión o mantas térmicas, hasta respiradores y desfibriladores cardiacos. Más de un centenar de aparatos médicos, escasos y de difícil acceso para los pacientes que se encuentran en países en vías de desarrollo.

Juan Ciudad ONGD, organización creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) en España en 1991, trabaja en el ámbito social y sanitario desde la Cooperación Internacional, para garantizar el derecho a la salud y su acceso a personas en las regiones más desfavorecidas del planeta. Este servicio lo ofrecen a través de hospitales y centros sociosanitarios en países empobrecidos de África, América Latina y Asia, donde los recursos sanitarios son escasos.

A través de esta donación, Allianz Partners quiere poner de manifiesto la importancia de la Solidaridad y la cooperación corporativa desde la empresa privada a organizaciones sin ánimo de lucro.

“El material médico es esencial, pero igualmente costoso y especialmente inaccesible para los países en vías de desarrollo. Como empresa de Asistencia, cuya misión es la de acompañar a las personas en su cuidado y salud, hemos querido facilitar este material a Juan Ciudad ONGD; organización que se encarga de la correcta distribución de recursos entre los más necesitados, una tarea muy complicada a nivel logístico y que gracias a ellos es posible”, explica Beatriz G. Toribio, responsable de Sostenibilidad de Allianz Partners España.

Por su parte Gonzalo Sales, Director de Juan Ciudad ONGD, señala que “Esta donación de Allianz Partners supone una ayuda esencial para el desarrollo de las actividades sanitarias de los centros de la Orden San Juan de Dios en aquellos países de África y América Latina en los que trabajamos, ya que el acceso a determinados productos en los mercados locales es prácticamente imposible, o bien por carencia de los mismos, o por su elevado precio. Esperamos que este sea el inicio de una larga colaboración para mejorar la situación de muchas personas empobrecidas y favorecer su acceso a servicios de salud, máxime en los tiempos que corren”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Redes Sociales

Follow us on LinkedIn Allianz Partners España

Follow us on Youtube Allianz Partners España

Follow us on Twitter @allianzassistES

Follow us on Instagram @allianzassistes

Fuente Comunicae