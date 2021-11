Eva María Hernández Ramos, triple Premio Nacional en Derecho: «Solo importa quien aporta»

La abogada alicantina Eva María Hernández Ramos (www.evahernandezramos.com), consolidado referente europeo en derecho de transporte por sus innumerables desarrollos pioneros que han revolucionado el sector, y fundadora de la empresa LegalTech – Alvis Ekosystem – (www.alvisekosystem.com), ya es Triple Premio Nacional en Derecho en este último año.

Eva María Hernández Ramos, ha sido galardonada con el Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica 2021, otorgado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, el pasado 29 de octubre de 2021 en el Hotel Westin Palace de Madrid, a una selección de brillantes juristas de 2021. El pasado año recibió el Premio Nacional De Ley Derecho Marítimo 2020, y el Premio Nacional de Jurisprudencia y Legislación Alfonso X El Sabio 2021, el pasado mes de abril.

La Letrada, que presenta una meteórica trayectoria en el sector jurídico, recibe este último galardón por el enriquecimiento del Derecho y su aplicación, en el área de la investigación, de la docencia y del ejercicio de la profesión en sus especialidades; derecho de transporte y estiba, tecnología, inteligencia artificial, blockchain, así como derecho de empresa.

El acto, que fue conducido por el conocido periodista y comunicador David Valldeperas, tuvo como escenario el reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por los distintos premiados. A continuación, el Presidente de la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, D. Luis María Ansón, dedicó unas palabras de agradecimiento a los premiados.

Trayectoria de Eva Hernández Ramos durante 2021:

La jurista, ha marcado historia en el derecho de transporte del país, modificando la forma en la que se ha venido trabajando hasta ahora. Y se va a comprobar por qué:

Ha redactado numerosos libros y guías sobre estiba, transporte y tecnología, siendo la pionera en el desarrollo del derecho de estiba en carretera en Europa. Asimismo, durante el año 2021, ha participado como autora en cuatro publicaciones más, que recogen todo el conocimiento necesario para certificarse como experto cualificado en seguridad de cargas.

Fundadora de ALVIS EKOSYSTEM, empresa con sede en Noruega, desde donde lidera:

a/ La primera red neuronal jurídica de servicios legales colaborativos de última generación que democratiza la digitalización del sector.

b/ Primera red blockchain en eurofichas de estiba, documento estandarizado de vital importancia en el transporte, que mantiene registrado y, que es usado por cientos de miles de transportistas, empresas e instituciones.

c/ Una nueva visión en la formación online, por primera vez basada en micro relatos técnico-legales y denominada “Smarthing” con la que estudiantes, profesionales, y directivos aprenden técnica y legalidad a modo “Escape Room”. Todo ello en una plataforma virtual multilenguaje unida a la red neuronal colaborativa.

d/ Creación de tramitador de fichas de estiba, contratos relacionados, formación y cumplimiento de PRL basado en plataformas digitales 4.0.

e/ Participación como Vicepresidenta de diversos comités técnicos normativos europeos, participando en la regulación de las famosas fichas de estiba (denominadas European Cargo Safety Cards) y su protocolo de responsabilidad jurídica, productos de los que es titular y cuyo contenido forma parte de estas regulaciones por suplir carencias legales que no presentan, a día de hoy, otra alternativa.

También es Presidenta de INSTITUTO ALANA (perteneciente a la Obra Social Hernández Ramos), organización sin ánimo de lucro creada para promover y aumentar la seguridad de las personas y luchar contra el impacto negativo del uso de la tecnología en la vida diaria (que ha bautizado como «ciberhumanismo»). Además, promueven la cultura de la seguridad en las cargas como parte de su objeto social, de forma altruista, promocionando las buenas prácticas legales con herramientas (www.alvisacademy.com).

Entidad que ha fundado junto a su familia; María José Ramos y Araceli Hernández Ramos y desde la que realizan labores humanitarias y de empoderamiento a hombres y mujeres «Creo en la femineidad, no en la lucha de sexos. Todos nos necesitamos».

«Pero sin duda, su mayor logro, del que se siente más orgullosa no es ninguna de las cosas que hemos explicado en este artículo, ni los premios ni sus desarrollos».

Tuvieron la ocasión de conocer a Eva Hernández en su primera aparición pública hablando de Instituto Alana, en 2017. Un Instituto en el que descubrió, según sus palabras: «A una chica que en su adolescencia era muy popular y feliz. Pero, se casó muy joven y sufrió largo tiempo de violencia doméstica y malos tratos. Algunos de ellos, públicos. A ello, se unió el inicio de una larga enfermedad, en la que padeció dos tratamientos quimioterápicos, y el abandono definitivo de su pareja durante su hospitalización. Estuvo al borde de la sepsis, con una pérdida de 15 kilos en un solo mes, perdió prácticamente el cabello y se desencadenaron otras complicaciones. Y esto no fue todo, fue solo el comienzo de un calvario de injusticias y situaciones de tremenda discriminación y vacío en otros entornos. Y hasta aquí podemos leer, lo próximo es duro».

Cuando acaba la historia, que despierta las lágrimas de los asistentes, siempre pregunta cuál es la diferencia entre estas dos vidas, la suya – de éxito – y la de esta mujer. Ella responde; «No hay ninguna. Es la misma persona. Soy yo».

Desde entonces recorre toda España, aprovechando las herramientas de crecimiento personal, humano y profesional que ella misma ha evolucionado, para ayudar a personas que necesitan el apoyo que ella obtuvo de su propia familia, pero de una forma diferente a lo conocido.

«Solo mueve quien conmueve y me siento feliz cuando somos capaces de sembrar estas #huellasbonitas. Es necesario pensar que no se trata de hacer cambiar a las personas, sino a nosotros mismos. También promuevo la belleza universal, esa que no depende de un físico. En definitiva la belleza es un todo, reflejas lo que crees que eres, y va muy ligada a tu plenitud interior». Por ello, es organizadora y directora de un conocido certamen internacional de belleza en nuestro país y entrenadora de modelos, impartiendo oratoria y clases de motivación y seguridad personal.

Eva, también es rotaria, fundadora y macera del RC Almería Centro.

