Repara tu Deuda cancela 511.359€ en Santa Coloma de Farners (Girona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Girona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Santa Coloma de Farners (Girona) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de GG, vecino de Caldes de Malavella (Girona), que había acumulado una deuda de 511.359 euros que no podía afrontar. VER SENTENCIA.

De la cantidad total cancelada, 80.290 euros corresponden a deuda pública contraída con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento. Además, se ha procedido a la aprobación de un plan de pagos de los 41.339 euros no exonerados.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “tenía 3 hipotecas con su anterior pareja. GG era titular de la deuda, pero no de la propiedad. Además, abrieron un negocio solo a su nombre, como administrador y cargo de todo, para el cual pidió los préstamos. El primer año, fue muy bien. El segundo, no tanto, pero seguían teniendo beneficios. Con los meses se dio cuenta de que los pagos a los bancos y Seguridad Social no se estaban haciendo con regularidad. Y, como es lógico, le empezaron a reclamar a él. Cuando pidió explicaciones a su expareja, fue cuando descubrió que le estaba robando. Ahora ya dispone de su cancelación y puede empezar una vida libre de deudas”.

El número de personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es cada vez mayor. De hecho, hay que decir que más de 16.000 particulares y autónomos han comenzado el proceso con el despacho Repara tu Deuda Abogados para cancelar todas sus deudas. Sin embargo, aún muchas personas desconocen la existencia de esta herramienta legal que les permite empezar desde cero. Además, muchas de ellas no lo comienzan ya que no pueden pagar los honorarios que les reclaman algunos abogados, y otras personas creen erróneamente que el proceso va a resultar excesivamente complicado.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado que más deuda ha conseguido exonerar a sus clientes al haber superado los 60 millones de euros. Hay que destacar que el despacho de abogados ostenta el 100% de éxito en todos los casos presentados ante los juzgados españoles desde el año de su puesta en marcha (2015).

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar liberados de sus deudas si cumplen con una serie de requisitos previos. En concreto, es necesario que el importe debido no sea superior a los 5 millones de euros, que se demuestre que ha habido un intento de pago fraccionado de la deuda y que quede acreditada la buena fe del deudor. Con estos condicionantes, será un juzgado quien dictamine la exoneración de la deuda del particular o autónomo.

España fue uno de los más países que más tardó en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, cumpliendo de esta forma la Recomendación de la Comisión Europea del año 2014. Otros países del entorno, como Francia, alcanzan los 100.000 casos anuales ya que la ley lleva vigente más tiempo.

