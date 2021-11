Repara tu Deuda Abogados cancela 51.906 € en Carpesa (Valencia) con la Ley de Segunda Oportunidad

“SR, vecino de Carpesa (Valencia), acudió a nosotros para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad porque había acumulado una deuda de 51.906 euros a la que no podía hacer frente”. Así narran la historia de este concursado los abogados de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de cero sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº29 de Valencia Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), con lo que le libera de las deudas contraídas. VER SENTENCIA.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda Abogados, “siendo muy joven, compró una casa que estaba por reformar. No le asesoraron bien y quedó atado de pies y manos. Cuando quiso ponerse en marcha con las mejoras, no le dieron el préstamo que necesitaba. Fue pidiendo pequeñas cantidades, pero no pudo resolver la situación en la que se encontraba”.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado a muchas personas que estaban en una situación similar y que no sabían cómo salir del laberinto en el que se encontraban. De hecho, ya son más de 16.000 los particulares y autónomos que han comenzado el proceso con el despacho de abogados para empezar una nueva vida libre de deudas.

Esta ley, con origen en Estados Unidos, fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015 por la Recomendación de la Unión Europea. Otros países del entorno, con más años de aplicación de la ley, cuentan con unos 100.000 casos anuales. Por tanto, se trata de una ley con mucho recorrido aún en nuestro país.

Los abogados de Repara tu Deuda han obtenido hasta la fecha la cancelación de más de 60 millones de euros de deuda, lo cual significa una cifra récord en España en la aplicación de esta legislación.

La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos reactivarse económicamente. Para ello, es necesario que se demuestre previamente que el deudor ha actuado de buena fe, que el importe debido no supere los 5 millones, y que ha intentado un acuerdo previo para el pago a plazos de la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, lo cual ocurre en la mayor parte de las ocasiones, puede solicitar la cancelación de la deuda y obtenerla.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una aplicación para dispositivos Android y para IOS que permite un control total del proceso, una reducción aún mayor de los costes y que los clientes puedan reunirse con los abogados a través del sistema de videollamada.

Fuente Comunicae