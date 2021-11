Xtudeo lanza una iniciativa para impulsar el emprendimiento femenino en España

La startup de e-learning Xtudeo ha lanzado una iniciativa que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento femenino. En su plataforma, ha puesto a disposición de las mujeres que quieren emprender o necesitan impulsar sus proyectos de negocio, una serie de recursos gratuitos, entre ellos un ebook con testimonios de emprendedoras de éxito y un concurso dirigido a mujeres emprendedoras.

La primera edición del Concurso para Emprendedoras tiene como objetivo fomentar la puesta en marcha de iniciativas innovadoras lideradas por mujeres. Cada uno de los 3 proyectos ganadores recibirán un año de formación gratuita a través de la plataforma de e-learning Xtudeo. Al premio pueden optar ideas de proyecto o empresas que tengan menos de dos años de vida. Con esta iniciativa, se pone en valor el esfuerzo emprendedor de las mujeres, dotando de recursos formativos a aquellas que se quieran lanzar a la aventura de emprender a través de la experiencia de otras emprendedoras.

El ebook Xperiencias de Mujeres Emprendedoras, que se puede descargar de forma gratuita desde la web de Xtudeo, es una colección de 14 testimonios de mujeres emprendedoras. Esta publicación viene acompañada de una mini-serie de entrevistas monográficas en formato de vídeo llamada “el Círculo de Mujeres”, en la que se pone rostro a grandes ejemplos de emprendimiento con nombre de mujer. Todo ello para poner en valor el trabajo, la experiencia, los éxitos y fracasos del emprendimiento femenino.

#Soyemprendedora, los errores y aciertos de cinco emprendedoras en una masterclass irrepetible

La plataforma Xtudeo también permite revivir un webinar que se celebró con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora del 19 de noviembre, una mesa redonda de diferentes mujeres que explicaron su experiencia como emprendedoras, sus éxitos y fracasos.

Esther Perelló, una emprendedora que busca la sostenibilidad social y medioambiental en sus proyectos para corporaciones y territorios, señala como un error querer ocultar el fracaso y no tener un foco estratégico claro. Esther comenta que “Uno de los errores que más he cometido es no tomar decisiones a tiempo”. También cree que uno de los principales retos del emprendimiento femenino es la conciliación, y hace un tributo a la imperfección y la colaboración como virtudes y no signos de debilidad. Perelló aconseja a las emprendedoras tener espíritu crítico, una dirección para saber hacia dónde van, determinación y disciplina: “Entrarás en un mundo de hombres, pero nunca olvides que eres mujer”.

Catalina Trujillo, fundadora de una empresa que convierte aceites en jabón, cree que emprender se basa en error y aprendizaje. “Es una carrera de fondo y vas aprendiendo de todo lo que conlleva hacer una empresa y todas sus ramas: burocracia, finanzas, etc.” También habla de las dificultades que encuentran las mujeres en su experiencia emprendedora. “Todo es una piedra en el camino. Recibirás muchísimos noes, pero al final llega el sí”. La emprendedora aconseja a otras mujeres que quieran poner en marcha sus propios proyectos profesionales, rodearse de un buen equipo y escuchar. “Busca a gente que sepa lo que tú no sabes y te complemente”. También señala la importancia de “tener un objetivo final, pero también pequeños retos diarios”.

Marta Mirapeix, creadora de un programa para impulsar a la Generación Z y convertir sus miedos en nuevas oportunidades, señala la incertidumbre, el saber si sería capaz o no, como uno de sus principales retos. Ella también destaca la importancia de trabajar en equipo, “es más inteligente, rápido y reconforta muchísimo”. Mirapeix aconseja conocerse antes de emprender y no aplicarse el “parálisis por análisis: si analizas mucho te bloqueas. Equivócate y aprende de ello”.

Noemí Boza, socia en una empresa que conecta marcas con audiencias y en otra centrada en la diversidad, habla de cómo en España “acostumbramos a ahorrar cuando las cosas van mal y no guardamos ahorros cuando van bien”, un defecto que comentan otras emprendedoras. Además, de su experiencia personal señala que “un error que cometí es no tomar decisiones a tiempo y no medir el coste pequeño, algo importantísimo cuando se emprende”. Es por ello que apunta al aprendizaje económico como uno de los focos clave en el emprendimiento. El consejo emprendedor de Boza es estar en el detalle porque “eres la cara visible y quien muestra la credibilidad de la empresa”. También recomienda no parar de formarse y saber pedir ayuda.

Raquel Durán, fundadora de una consultora especializada en formación y servicios a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, cree que no hace falta que haya un entorno favorable para empezar a emprender. “Primero debes dar el paso y ahí es cuando tu entorno se empezará a poner a tu favor. La clave es tomar acción”. A ella, el aprendizaje personal, le permitió valorarse. Además, “implicar el crecimiento personal en mi desarrollo profesional ha sido clave en mi éxito”. Por todo ello, Durán cree que en el emprendimiento es fundamental dar importancia a la preparación mental. “Cuando uno tiene una mentalidad de éxito, el éxito nace en uno mismo”.

