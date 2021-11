Hasbro recomienda los regalos más esperados para niños este Black Friday

Imaginar miles de aventuras: MY LITTLE PONY SUNNY CANTA Y PATINA

Descripción: Conoce a Sunny Starscout, una poni terrestre muy aventurera que vive en la bahía Yeguamar. El poni mide 22,5 cm, es de color naranja, tiene una larga y suave melena rosada y una cutie mark en forma de estrella fugaz. Los fans nuevos y los de siempre pueden imaginar aventuras con los juguetes de la película My Little Pony: A New Generation, que son ideales como regalos de cumpleaños o de Navidad.

Funcionamiento: Sunny Canta y Patina es un juguete interactivo a control remoto. Viene con un micrófono inalámbrico que se puede utilizar para cantar. Utiliza los botones del micro para hacer avanzar la figura o hacerla girar. También se puede agitar el micrófono para que la figura se mueva. Sunny mueve la cabeza y las alas mientras patina y tararea parte de la canción «Gonna Be My Day».

Edad: A partir de 5 años.

Hará mover los pies: GOGO, MI PERRITO BAILARÍN

Descripción: Para los amantes de las mascotas y del baile, el juguete interactivo GoGo, mi perrito bailarín seguro que les hará mover los pies.

Funcionamiento: GoGo, el adorable juguete electrónico que baila, incluye una correa automática fácil de usar: al presionar el botón de baile en la correa, se pondrá de pie para bailar mientras reproduce 5 canciones diferentes. El botón de caminar permitirá llevarlo de paseo mientras escuchas todo tipo de sonidos divertidos. Con más de 50 sonidos y reacciones, este dulce pet electrónico está lleno de sorpresas. El movimiento de cabeza de GoGo mientras camina es increíblemente adorable.

Edad: A partir de 4 años.

¿Se buscaba un compañero ideal?: CUBBY, MI OSO CURIOSO

Descripción: El juguete de peluche interactivo de FurReal, Cubby, es el compañero ideal para los niños. Les acompañará en sus aventuras y podrán abrazarlo cuando vayan a dormir. Dulces sueños, Cubby.

Funcionamiento: Cubby, mi oso curioso es un osito joven con ganas de que lo cojas en brazos (también abrazará), listo para jugar al cucú o incluso bailar de vez en cuando. Y no olvidar darle de comer. Dale el biberón o algún manjar y emitirá divertidos sonidos. Es muy parlanchín: hablarle y balbuceará. En modo nocturno, este adorable oso cierra los ojos, hace ruiditos y reproduce una de las cuatro secuencias de 5 minutos de música suave. Con ojos, nariz y boca que se mueven, su cara es increíblemente expresiva, un osito realmente adorable.

Edad: A partir de 4 años.

‘Que la fuerza te acompañe’: THE CHILD ANIMATRONIC

Descripción: De la colección de Star Wars de Hasbro: The Child Animatronic Edition con sonidos y secuencias motorizadas. Ahora es posible convertirse en el protector de The Child, a quien los fans llaman cariñosamente “Baby Yoda”, con este muñeco animatrónico de Star Wars.

