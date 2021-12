Finanbest: estudio comparativo de costes de fondos de inversión

La agencia de valores Finanbest, el gestor automatizado líder en rentabilidad, de acuerdo a Expansión y Allfunds, ha publicado un estudio sobre costes en fondos de inversión, basado en los datos de sus clientes https://www.finanbest.com/blog/radiografia-de-los-fondos-traspasados-a-finanbest/. Se trata de un análisis basado en datos reales de los fondos de inversión que los clientes han traspasado a Finanbest desde otras entidades, realizado con todos los fondos traspasados en el año 2021 hasta la fecha. Esta comparativa está basada únicamente en el coste (TER: total expense ratio) de los fondos traspasados en el presente ejercicio a Finanbest. El TER es el ratio de costes totales, que incluye no solo el coste de la comisión de gestión de la gestora (Vanguard, Pictet, etc.), sino otros que también se imputan al capital del fondo: auditoría, corretaje etc.

El estudio ha puesto de manifiesto que el TER medio de los fondos traspasados a Finanbest en el año 2021 es del 0,90%, con un coste máximo del 2,68%. Al distinguir los fondos de gestoras internacionales de los fondos de gestoras españolas, se observa un TER medio de 0,78% en el caso de fondos de gestoras extranjeras, y un TER medio del 1,31% para los fondos de gestoras nacionales, comparado con el TER medio de la carteras Profile (carteras de fondos de inversión perfiladas) de 0,33%. Esto quiere decir que, de media, los fondos comercializados por las entidades españolas tienen un coste 2,7 veces superior a los fondos que componen las carteras del gestor automatizado Finanbest y poniendo el foco en el caso de fondos de gestoras españolas el coste es casi cuatro veces superior.

En el mencionado estudio se señala que la diferencia de coste (TER) entre gestoras nacionales e internacionales puede deberse a varias razones: en primer lugar, el importante uso por parte de las gestoras internacionales de fondos de gestión pasiva (indexados), con un coste muy bajo. Por otro lado, en los fondos de gestoras españolas predominan los fondos de gestión activa con altos costes, fondos de las propias gestoras de los grandes bancos o fondos provenientes de acuerdos de distribución. De esta manera, los conflictos de interés y la falta de competencia en el sistema financiero español redundan en el mayor coste de los fondos de gestoras nacionales.

Para Asier Uribeechebarria, Director General de Finanbest, “nuestro liderazgo en rentabilidad tanto en carteras de fondos de inversión como en Planes de Pensiones demuestran la eficacia de nuestro modelo, con el que cada inversor tiene posibilidades de inversión a bajo coste, individualizadas y adaptadas a sus necesidades concretas”.

