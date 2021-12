Hasbro presenta su flagship MY LITTLE PONY

La compañía de entretenimiento lanza la nueva generación de My Little Pony. Hasbro invita a divertirse con My Little Ponny en la inauguración de la nueva flagship con unas invitadas de excepción, las influencers Nerea Moreno @nereamorenoalarcon y Cristina Ramírez @laloylila. El próximo 6 de diciembre se inaugura el nuevo espacio en El Corte Ingles de la Avd. de Francia (en la terraza de la pérgola-1º planta)