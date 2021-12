Zurich Seguros invita a vivir unas navidades sostenibles con su campaña ¡Happy #Treesmas!

La decoración navideña ha estado presente en los medios en las últimas semanas, desde el encendido de las luces en Vigo, los anuncios de dulces o las películas evocadoras de unas fiestas entrañables. Pero si hay algo que une el imaginario navideño son los árboles de navidad, ya sea con la decoración, las postales, regalos, recuerdos, etc. pero siempre están presentes y se convierten en el centro de las celebraciones y de los momentos más emocionantes. Para darles el valor que se merecen Zurich Seguros ha querido que sean los protagonistas de su campaña Happy #Treesmas.

Para ello, la aseguradora ha diseñado una campaña que se inicia el 13 de diciembre, y estará activa hasta el 7 de enero, con la que quieren animar a celebrar unas navidades más sostenibles, revindicando el papel de los árboles en nuestro planeta, y haciendo un llamamiento a los pequeños gestos que ayudan a mitigar el cambio climático. La pieza inicial es un vídeo, que será todo un homenaje a los árboles, a todos: los más minimalistas y lo más recargados, pequeños, grandes, luminosos y austeros…todos tienen su espacio en esta campaña. Para participar los usuarios tendrán que pedir su deseo navideño a través de la web y los duendes navideños harán su magia, por un lado, entrarán en el sorteo de 5 cheques para ayudarles a hacer realidad sus deseos, y lo más importante, por cada participante se plantará un árbol en el Bosque Zurich, una iniciativa con la que esperan plantar 50.000 árboles.

“Este 2021 la gran protagonista ha sido la sostenibilidad, desde Zurich hemos avanzado en la reducción de la huella de carbono para proteger el planeta en el que vivimos. En unas fechas tan especiales no podemos dejar a un lado nuestro propósito, así que no se me ocurre mejor manera de celebrar estas fiestas porque… ¿os imagináis unas navidades sin árboles? Nosotros no, por eso vamos a darles el lugar que se merecen, y entre todos conseguiremos que estas Happy #Treesmas se conviertan en nuestras navidades más sostenibles” explica Silvia Heras, Directora de Cliente en España y Europa de Zurich Seguros.

Este año Zurich Seguros ha lanzado la iniciativa 1 seguro 1 árbol, a través de las contrataciones de sus clientes en todos los segmentos y unidades de negocio, contribuye a la reforestación del planeta, por su gran impacto en la biodiversidad, en la protección y el mantenimiento de los ecosistemas. Actualmente llevan más de 185.000 árboles plantados, lo que supone más de 7.400 toneladas de CO2 reducidas.

