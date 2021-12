El Fútbol inmersivo de BeFootball llega a GAMERGY

BeFootball hace su presentación internacional en la feria Amazon GAMERGY Mapfre Edition el próximo 17, 18 y 19 de diciembre de 2021 bajo el lema: IMMERSIVE FOOTBALL

A new way of living and feeling football

The new football is born / Feel the movement / No controller. No screen. Just play. (El nuevo fútbol está naciendo / Siente el movimiento / Sin mando. Sin pantallas. Solo juega)

Las tecnologías inmersivas como la realidad virtual han ido siempre muy ligadas al mundo de los videojuegos

Este fin de semana se celebra en Madrid el evento Amazon GAMERGY Mapfre Edition, uno de los encuentros gamer más importantes de España que cada año tiene su cita en Ifema. La realidad virtual y los eSports suelen darse cita en este tipo de encuentros, pero nunca antes se había encontrado de una forma tan directa como con las experiencias de fútbol inmersivo presentadas por BeFootball.

La realidad virtual y las tecnologías inmersivas disfrutan actualmente de un momento de máxima atención por parte de los medios, los profesionales y la sociedad gracias a la fiebre del metaverso, un concepto que prepara para la próxima evolución de internet, donde conectarse como avatares a experiencias inmersivas (en lugar de “navegar” en webs 2D) y que trae múltiples capas tecnológicas y económicas tras las que trabajan ya empresas como Meta (Facebook) o Epic Games (Unreal Engine, Fortnite).

Disfrutar de un concepto como el fútbol en realidad virtual es todo un reto tecnológico, pero sumamente sencillo e intuitivo para los usuarios, que lo sienten “natural”. Jugar es fácil, intuitivo y no requiere experiencia previa como usuario de videojuegos, ni como jugador de fútbol. Tampoco se requiere una forma física excepcional ni saber cómo funciona un visor de realidad virtual, permitiendo su disfrute a todos los públicos con un enfoque inclusivo y de fomento del entretenimiento activo con una capa de competición.

Be Football contará con más de 100 metros cuadrados para promocionar un espacio dedicado a los deportes y videojuegos de VR eSports, donde se realizará un torneo de Realidad Virtual y varios retos alrededor del nuevo fútbol inmersivo.

El primero de ellos se trata del Torneo BeFootball SuperPlayer Gamergy Edition. En esta competición los jugadores podrán participar en una partida frenética de parar disparos desde distintos puntos del área, si escogen ser Super Porteros, o rematar balones de cabeza como Super Delanteros. En ambas disciplinas el objetivo es alcanzar la máxima puntuación gracias a sus habilidades de tiro o parada, rapidez, potencia y precisión y así poder optar a los distintos premios del torneo. Esta experiencia puede disfrutarse con los dispositivos de realidad virtual Meta Quest 2 y además el videojuego en el que se basa el torneo, BeFootball SuperPlayer se lanzará a principios de 2022.

Por otra parte, el Reto BeFootball 1VR1 dará la oportunidad de vivir el “portería a portería” más tecnológico del mundo a los jugadores más competitivos. Equipados con dispositivos de seguimiento en los pies y con gafas de realidad virtual de alta gama, esta experiencia puede vivirse en un campo que emula un mini campo de fútbol en el exterior, si bien dentro de las gafas se juega dentro de un imponente estadio.

Contacto Prensa

Cesar Quintero (+34) 607 652 580

Kit de prensa:

https://cutt.ly/kYXxLMD

Web:

https://befootball.world/inicio

Redes Sociales:

instagram.com/befootballvr/ facebook.com/Be-Football-VR linkedin.com/companye-football/

Vídeos

Video SuperPlayer

Fuente Comunicae