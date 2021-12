Repara tu Deuda Abogados cancela 16.174€ en Rubí (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda a una persona del municipio de Rubí (Barcelona). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Barcelona (Cataluña) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Concepción Palomo Benítez, que había acumulado una deuda de 16.174 euros (de esta cantidad, 10.481 euros corresponden a deuda pública y 5.693 euros a privada). Por otro lado, se ha aprobado un plan de pagos de la deuda pública no exonerada (7.990 euros) a 60 meses. VER SENTENCIA.

La concursada, visiblemente emocionada, ha animado a otras personas que están en su misma situación a que empiecen el proceso, porque “vale la pena”. Además, se encuentra muy agradecida a Repara tu Deuda abogados por las facilidades en los pagos que ha tenido en esta etapa. VER VIDEO

Concepción tenía un negocio que empezó a ir mal, por lo que redujo el número de horas de la trabajadora que había en plantilla. La Seguridad Social le puso una multa por la presentación extemporánea de la documentación que había presentado el gestor en su momento. A raíz de esto, y en vistas de que el negocio no funcionaba, la deudora no podía hacer frente a las deudas que tenía, ya que la Seguridad Social no le concedió ninguna facilidad de pago de la deuda y se vio obligada a cerrar el negocio, quedándose con las deudas. Con un hijo menor a su cargo y sin ayuda del padre, la deudora no llegaba a final de mes, por lo que tuvo que pedir préstamos para poder pagar las facturas y las necesidades básicas que tenían tanto ella como su hijo. Ahora ya está liberada de las deudas y puede empezar de nuevo.

Tal como recuerdan los abogados de Repara tu Deuda, “España fue uno de los países de la Unión Europea más tardíos en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para que las personas físicas pudieran empezar de nuevo, cancelando todas sus deudas. De esta forma, cumplía con la Recomendación de la Comisión Europea del año 2014 en la que le animaba a poner en marcha este mecanismo”.

Cada vez más personas acuden a los juzgados para reactivarse económicamente. Desde que se aprobó la ley en el año 2015, más de 15.500 personas de toda la geografía española han solicitado la cancelación de sus deudas a través de esta herramienta.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado a muchas de ellas que se veían desesperadas, incapaces de hacer frente a las deudas acumuladas a la vez que pagaban sus gastos más básicos de electricidad, agua, alimentos, etc.

Hay que decir que el despacho es líder en la cancelación de deuda de particulares y autónomos al haber superado ya la cifra de 60 millones de euros exonerados a sus clientes. Como en el caso de Concepción, los abogados de Repara tu Deuda se adaptan a cada situación según la capacidad económica de sus clientes para no dejar a nadie sin una segunda oportunidad que le permita comenzar de nuevo.

Esta legislación permite que particulares y autónomos queden exonerados del pago de sus deudas cuando cumplan una serie de requisitos previos. Entre ellos, tienen que demostrar que están actuando de buena fe, que han procurado un acuerdo anterior para el pago a plazos de la deuda y que el importe de ésta no supera los 5 millones de euros.

Fuente Comunicae