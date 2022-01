Méndez Álvaro Residencial, un caso de éxito en el primer edificio Built-To-Rent en España

Méndez Álvaro Residencial (MAR) es el primer residencial de Madrid en ofrecer un servicio build to rent. Esta corriente de construcción con vista al alquiler está en auge en España: “el build to rent captó en 2019 más de 1.500 millones de euros en inversión, presentando una tendencia similar durante 2020, a pesar de la crisis sanitaria”, según El Economista. Esta tendencia sumada al proyecto de marketing desarrollado por Weplan han resultado en el éxito total de este proyecto gestionado por Medasil Homes.

Este residencial cuenta con 133 viviendas (de uno, dos y tres dormitorios) distribuidas en nueve alturas con una superficie total de 16.000 m2. Diseñado por el estudio de arquitectura Morph, este edificio ha sido ideado y enfocado a construir una vida ágil, eficaz y cómoda en una de las zonas en auge de Madrid. Un residencial de alquiler céntrico con excelentes comunicaciones, al lado de la M-30, y a pocos minutos de las estaciones de Atocha y Méndez Álvaro.

Las estrategias de branding y marketing propuestas por Weplan para Méndez Álvaro Residencial han sido la clave en este caso de éxito. Desde Weplan han planteado una imagen de marca bajo la idea de modernidad y eficiencia: un edificio con las mejores prestaciones en pleno centro de la capital. MAR se ha presentado con una imagen joven, dinámica, y sobre todo activa.

Por otro lado, Weplan ha conseguido crear una estrategia de marketing tanto online como offline que ha sido todo un triunfo en la captación de clientes. Además de las clásicas campañas en portales inmobiliarios, han creado campañas de ads para redes sociales como Facebook, Instagram o linkedin y han conseguido un excelente posicionamiento en Google; esto les ha permitido duplicar la velocidad de alquiler y consolidar una comunicación cercana y directa con sus públicos. También han diseñado una efectiva campaña offline con mupis para el metro de Madrid, vallas publicitarias y buzoneo en sectores estratégicos.

Otro de los puntos a destacar en el trabajo de esta agencia ha sido la utilización de una aplicación propia CRM donde se monitoreaba en tiempo real los datos proporcionados por los interesados. Con la ayuda de esta app, desde Weplan han obtenido un reporting mensual con datos muy precisos de la evolución de las ventas que han ayudado a tomar decisiones tremendamente ágiles en función de los datos obtenidos de las campañas. Gracias a este elaborado plan de marketing, y al trabajo proporcionado desde el call center propio para la programación y gestión de visitas, han conseguido en apenas 8 meses alquilar casi el 100% de las viviendas.

Otro de los aspectos clave a la hora de comercializar esta promoción ha sido la apuesta por dotar al edificio de unas zonas comunes envidiables como el gimnasio, un moderno coworking o un bikeroom diseñadas también por el equipo de Weplan, zonas donde los inquilinos podrán disfrutar tanto del trabajo como de su tiempo libre sin necesidad de desplazarse fuera del edificio. Estos espacios tienen un diseño State of the Art y fueron creados pensando en el ritmo de vida de los inquilinos.

Weplan está especializada también en visualizaciones hiperrealistas: estas permiten una visión muy cercana a cómo va a ser el edificio y los espacios interiores antes de que se construyan. Han creado visualizaciones de diferentes puntos de las viviendas (dormitorio, salón, aseo, etc.), de la espectacular y moderna fachada, y de las zonas comunes; todo para conseguir enamorar. Además se han encargado del diseño y decoración de tres pisos pilotos con diferentes ambientes para que los nuevos inquilinos vean, ahora sí, en la vida real, cómo puede quedar amueblada su nueva vivienda.

Weplan está formada por un excelente equipo de arquitectos, diseñadores, comercializadores y artistas de visualización: creen en la creatividad para encontrar un gran diseño pero nunca a costa de la calidad. La empresa es reconocida por ofrecer un servicio completo de arquitectura integrada, branding y marketing, especializado sobre todo en las industrias inmobiliaria y hotelera.

Fuente Comunicae