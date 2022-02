¿La prueba del VPH a través de la sangre menstrual significará el fin de las pruebas de Papanicolaou?

Hablar de un virus es todo lo que en la actualidad se está haciendo en este momento. La conversación habitual es sobre el COVID-19 y otros virus comunes como el resfriado o la gripe, entonces, ¿Por qué se habla tan poco sobre el VPH?

Es posible que haya oído hablar del VPH, el virus del papiloma humano , como el virus relacionado con el cáncer. El cáncer de cuello uterino es el tipo más relacionado con la infección por VPH, pero el VPH también puede causar cáncer de ano, pene, vagina y vulva,, y algunos tipos de cáncer de boca y garganta . Pero aunque el VPH puede causar cáncer, tener VPH no significa que tenga o definitivamente tendrá cáncer.

Aunque no todos se sentirán cómodos hablando con sus amigos o parejas sobre el VPH, los profesionales médicos han recibido muchas preguntas de personas preocupadas sobre qué es el VPH

¿Es el VPH una infección de transmisión sexual?

Etiquetar el VPH como una ETS no es particularmente útil en muchos casos. Plantea preguntas como ‘¿dónde fue el contagio?‘ o ‘¿quién contagió?‘, que en realidad no es así como funciona y solo se suma a las razones por las que no hablar de ello.

Tener VPH no es algo de lo que avergonzarse, y no es una señal de que una pareja haya sido infiel. Tener VPH es simplemente una parte totalmente normal de la vida.

¿Cómo se contagia el VPH y cómo eliminar el VPH?

Ahora se conoce cómo se puede transmitir el VPH entre personas y como funciona el virus.

El VPH tiene un período de ‘latencia’, lo que significa que el virus pasa algún tiempo en el organismo sin causar ningún daño, esto suele ser un par de años, pero puede extenderse a décadas.

Cuando el VPH está inactivo, no se puede detectar mediante una prueba, pero puede volverse activo más tarde, que es cuando se detectaría en el examen de detección del cuello uterino.

Es difícil saber cuánto tiempo ha estado allí una infección si ha estado latente, por lo que generalmente no tiene sentido tratar de averiguar dónde «obtuviste» el VPH.

La mayoría de las veces el sistema inmunológico del cuerpo humano hace el trabajo y elimina la infección por sí mismo antes de que cause algún daño.

Según la Dra. Mercado Saenz ,»Otra línea de actuación, tanto en casos de prevención, como cuando ya se ha producido la infección es reforzar el sistema inmune, ya que en más del 85% de los casos el propio sistema inmune del individuo es capaz de acabar o de neutralizar el virus, por lo que la estimulación y modulación de las defensas puede resultar un método altamente efectivo en la lucha contra la enfermedad.»

Como Innovación en este sentido se encuentra PAPILOXYL. suplemento de última generación cuyos componentes que han sido estudiados científicamente, probando sus efectos inhibitorios sobre las células transformadas por el VPH. Está recomendado para hombres y mujeres.

Según el Dr. Maldonado “Papiloxyl puede tomarse en 3 capsulas diarias mínimo 6 meses para disminuir la carga viral y ayudar a la eliminación del virus del papiloma humano”.

Análisis de sangre menstrual sería eficaz para la detección del VPH, según estudio investigadores Chinos.

Un nuevo estudio realizado por investigadores en China, publicado en la revista JAMA Network Open , encontró que la sangre menstrual de las toallas sanitarias puede ser una alternativa factible y precisa a la detección del VPH y el cáncer de cuello uterino.

A través del análisis de ADN de la sangre menstrual, los investigadores pudieron identificar efectivamente el VPH de alto riesgo en el 94,2% de los pacientes. Este método tuvo una mayor precisión que las pruebas cervicales para detectar la infección por VPH con múltiples cepas.

La detección del VPH a través de la sangre menstrual podría ser un «enfoque conveniente y no invasivo», escribieron los investigadores. Agregaron que los técnicos deben recolectar toallas higiénicas a partir del segundo día de la menstruación, ya que normalmente es cuando las personas sangran más.

Fuente Comunicae