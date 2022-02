Repara tu Deuda Abogados cancela 71.563€ en Bétera (Valencia) con la Ley de Segunda Oportunidad

SM, vecino de Bétera (Valencia), separado y con un hijo a su cargo, acudió a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, en una situación desesperada.

“El concursado comenta que era autónomo y solo facturaba a una misma empresa. Después de tres años con buenos ingresos la empresa le dijo que ya no podía seguir con ese tipo de contrato, que los módulos que pagaban ya no servían y que debía ser empleado en plantilla. Sin embargo, el cobro mensual era muy inferior. Con ese nivel de ingresos, los créditos que él pagaba cómodamente ya no podía asumirlos con normalidad”, explican los abogados de Repara tu Deuda.

Ahora, gracias al despacho de abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de cero, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Llíria (Valencia) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de SM. VER SENTENCIA.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Ese mismo año se puso en marcha Repara tu Deuda abogados para ayudar a personas a obtener la cancelación de deudas. El despacho de abogados ha logrado exonerar a sus clientes de 70 millones de euros.

Más de 18.000 particulares y autónomos han comenzado el proceso con los abogados de Repara tu Deuda y está prevista que esta cifra sigue aumentando en los próximos años. Y es que España fue uno de los países más tardíos de la Unión Europea en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad. Otros países del entorno en los que lleva más tiempo aplicándose como Italia, Alemania y Francia se están tramitando más de 100.000 casos anuales.

El despacho de abogados Repara tu Deuda recuerda quiénes son las personas con problemas de deudas que pueden acceder a la Ley de Segunda Oportunidad: “se trata de particulares y autónomos cuya deuda no supera los cinco millones de euros, que son considerados como deudores de buena fe, que no han cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años y que han procurado de forma previa un acuerdo para el pago a plazos de la deuda”.

El perfil de quienes tienen deudas y acuden a esta legislación es muy variado. Se trata de personas que han sufrido algún tipo de contratiempo laboral, o que iniciaron un negocio con resultados negativos, avalistas, o divorciados.

