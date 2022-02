Repara tu Deuda Abogados cancela 17.579€ en Ceuta con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 17.579 euros en Ceuta aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

Se trata del caso de SJ, soltero. En su caso, se endeudó con las tarjetas de crédito y los préstamos rápidos. Los abogados de Repara tu Deuda analizaron su caso y vieron que cumplía los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora, puede empezar una segunda vida sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ceuta el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.

Repara tu Deuda Abogados ha conseguido, con este caso, la cancelación de la deuda de cuatro personas de Ceuta en poco más de seis meses. Cada vez más particulares y autónomos acuden a los juzgados para hacer frente a las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente por la situación económica en la que se encuentran. A nivel nacional, son más de 18.000 los particulares y autónomos que han empezado el proceso con el despacho para empezar de nuevo con más fuerzas mediante la aplicación de esta legislación.

Desde el año 2015, en el que entró en vigor esta ley en España, Repara tu Deuda Abogados ha alcanzado la cifra de 70 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes, siendo líder destacado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Y es que, actualmente, continúa siendo el único despacho que se dedica en exclusiva a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en España.

El despacho de abogados Repara tu Deuda adapta siempre sus honorarios en función de las posibilidades de pago de sus clientes, con la idea de no dejar a nadie sin la posibilidad de acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad. “Muchas personas no pueden asumir los pagos que les solicitan algunos abogados y otros, simplemente, tienen miedo de iniciar los trámites porque piensan que se trata de un proceso excesivamente complicado”, afirman. “Nosotros -añaden- entendemos que no tiene sentido endeudarles aún más, por lo que no pedimos adelantos de ningún tipo y les ponemos facilidades en los plazos”.

Para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es necesario cumplir una serie de requisitos previos. Entre ellos, que el importe de la deuda no sea superior a los 5 millones de euros, que se haya procurado un acuerdo previo para el pago a plazos de la cantidad debida y que sea considerado un deudor de buena fe.

Fuente Comunicae