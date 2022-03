Repara tu Deuda Abogados cancela 33.400 € en Badalona (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Badalona (Barcelona) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Manuel Carrera, que había acumulado una deuda de 33.400 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Manuel Carrera explica su caso: “Tuve un accidente de cadera. Me tuvieron que poner una prótesis. Ya no podía trabajar de lo mismo que trabajaba. Busqué de otras cosas. No me salía por la edad”. Ahora que ya está liberado de sus deudas, reconoce que se encuentra “mucho mejor. Una nueva experiencia. Con vosotros he tenido la oportunidad de ir pagando poco a poco”. Con este resultado favorable, afirma que a otras personas les animaría a ponerse en manos de “un gabinete jurídico bueno, de los auténticos. Y no dejarse enrollar por otras personas que lo único que pueden hacer es perjudicarles más”. VER VIDEO

Repara tu Deuda abogados ha ayudado desde septiembre de 2015 a muchas personas que, como Manuel, estaban en situación de ahogo por no poder hacer frente a las deudas contraídas. Más de 18.000 particulares y autónomos han comenzado el proceso con el despacho para tener una segunda vida económica y dormir sin agobios.

Los abogados de Repara tu Deuda recuerdan que “España fue uno de los más países que más tarde incorporó a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para que las personas físicas pudieran vivir sin deudas que les agobiasen durante toda su vida. Se cumplía así con la Recomendación de la Comisión Europea de 2014 en la que nos instaba a poner en marcha este mecanismo de segunda oportunidad”.

Otros países de la Unión Europea como Italia, Alemania o Francia en los que esta herramienta lleva más tiempo vigente está tramitando más de 100.000 casos al año. La previsión es que en España las cifras vayan incrementándose como consecuencia de la actual situación económica y también por el mayor grado de conocimiento de esta legislación.

Repara tu Deuda Abogados ha alcanzado la cifra de 70 millones de euros exonerados desde que puso en marcha su actividad en 2015, lo que le convierte en referente en este mercado de cancelación de deudas.

Para poder acceder a esta segunda oportunidad, particulares y autónomos han de cumplir unos requisitos. Entre ellos, deben demostrar que han actuado de buena fe, que han procurado un acuerdo para el pago a plazos de la deuda o que ésta no supera la cantidad de 5 millones de euros. Será un juez el que dictamine la cancelación de la deuda del concursado.

