Cybersecurity & Cloud Tech Summit 2022: Llega la tercera edición del evento de referencia en innovación IT

Cybersecurity & Cloud Tech Summit es la cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos y oportunidades de la industria, con el objetivo de analizar y divulgar nuevas tendencias tecnológicas para acelerar la digitalización. Cubrirá contenido de alto nivel y paneles de expertos que analizarán el ecosistema de ciberseguridad y cloud. Una jornada de innovación y aprendizaje donde los asistentes podrán conocer la experiencia de los responsables IT de organizaciones del sector público y privado y los retos de los mercados altamente regulados (banca, administración pública, etc.). Además, proveedores de servicios y partners darán a conocer su visión y analizarán las tendencias. Organizado por Urban Event Marketing Agency el evento tendrá lugar en formato 100% online el próximo 31 de marzo y abordará los problemas que enfrentan los CIOs, CTOs, CISOs y las estrategias y tendencias Cloud que aceleran la digitalización y marcarán la transformación digital en 2022.

Cybersecurity & Cloud Tech Summit contará con más de 30 expertos y se abordarán temáticas tales como Cloud, teletrabajo y seguridad; #ZeroTrust; #mujeresciber con el objetivo de dar visibilidad a mujeres en el sector TIC; El futuro del empleo en ciberseguridad, Cloud computing y los desafíos de los profesionales de IT; 2022 Tendencias IT & Desafíos en Ciberseguridad; El sector público entra en una nueva era de innovación; Sector Banca: Hacia el Cloud Computing y el refuerzo de la Ciberseguridad; Tendencias Cloud que aceleran la digitalización y marcarán la transformación digital en 2022; Sector energía y utilities: La ciberseguridad de los entornos OT; eCommerce: Cómo evitar la paralización de nuestro negocio; Sector Seguros & Salud: ¿cuáles son los retos?, entre otros.

Se contará con la presencia de empresas y entidades tan destacadas, entre otras, como MICROSOFT; IBM; GRUPO CIBERNOS; RECOVERY LABS, DOTFORCE; SERBAN TECH; VECTRA AI; BIOCRYPTOLOGY; EOI, ESCUELA DE NEGOCIOS; KEYTRON, PANORAMA IT, etc y con la colaboración y apoyo de Medios y Asociaciones tales como Digital Innovation News, Be[ɪɴ]Crypto , La Latina Valley, Quum Comunicación, Asociación Iberoamericana de protección de datos y Ciberseguridad, Revista Cloud Computing, Revista Interactiva, CTRL Publicidad, Fundación Big Data, Cluster Big Data Madrid, Asociación Mexicana de Ciberseguridad, Ciberseguridad Latam, Revista Ciberseguridad, Retail Actual, Latam Women in Cybersecurity, Marketing Insider Review, Centro de Ciberseguridad Industrial, Cámara Argentina de Internet, Big Data Magazine, CyberSecurity News, Asociación de Directivos de Seguridad Integral, Tinta TIC, Asociación Valenciana de Empresas TIC, Campus Internacional De Seguridad ETIC, Behavior & Law, RedCIC – Red Colombiana de Investigación en Ciberseguridad, Asociación Española de Programadores Informáticos, Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha – Bilib, Pulso Pyme, Comunicaciones Hoy – Interempresas Net , Periódico PublicidAD, Asociación de Técnicos de Informática, entre otros, y se podrá asistir al evento de manera online ofreciendo una experiencia lo más interactiva posible, por lo que los profesionales que asistan al evento contarán con la posibilidad de realizar preguntas a los expertos. Podrán conocer las empresas, los ponentes y tener acceso próximamente a la agenda accediendo a la web oficial del evento.

Para registrarte gratis, pinchar AQUÍ

Para más información: info@urbaneventmarketing.com .

Acerca del evento

Cybersecurity & Cloud Tech Summit es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Acerca de Urban

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

https://urbaneventmarketing.com/

