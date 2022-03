Gym Aesthetics lanza Gymetaverse y anuncia el primer avatar Ares del proyecto NFT Gym A X Dustland Runner en The Sandbox

Conforme el metaverso va evolucionando en la sociedad, hay varios sectores que rivalizan por estar en la foto inicial de uno de los mayores movimientos que ha visto el mundo. Los NFT (tokens no fungibles) pronto empezarán a reemplazar a activos comunes como las entradas de conciertos y las tarjetas deportivas y abrirán la puerta a una nueva era de innovación y exclusividad. Con la intención de tender puentes entre el fitness y el metaverso, Gym Aesthetics se enorgullece de anunciar el desarrollo de Gymetaverse y de su asociación con OliveX para lanzar la serie de avatares NFT Gym A X Dustland Runner en Sandbox para dar acceso a los usuarios a The Dustland Runner. OliveX, una filial de Animoca Brands Corporation Limited («Animoca Brands») que ha firmado un contrato de licencia con Marvel Entertainment para el desarrollo de contenido digital sobre fitness.

La moderna y dinámica empresa alemana de ropa para entrenar lanza la exclusiva serie NFT para complementar el juego para móviles de OliveX que mejora las experiencias cotidianas más allá de los límites físicos y temporales. Gymetaverse integra a la perfección los conceptos del gimnasio y el metaverso para proporcionar una experiencia interactiva nueva a los amantes del gimnasio. Teniendo en cuenta el panorama actual, en el que entrenar presencialmente está sometido a limitaciones, Gymetaverse difumina los contornos de los gimnasios de barrio o los centros de fitness. Los usuarios pueden alcanzar sus objetivos de fitness a través de ejercicios virtuales, que incluyen actividades de fitness más atractivas y una ludificación inmersiva del fitness dentro de un espacio digital para lograr los sueños más ambiciosos de cada uno.

La serie de avatares NFT Gym A X Dustland Runner, desarrollada por Gym Aesthetics y OliveX, es una colección de 10 000 avatares NFT con los que se puede jugar en Sandbox, cada uno con una utilidad única que va más allá del simple NFT estándar. Como proyecto NFT líder para lanzar con OliveX, la colección Gym A X Dustland Runner presenta su primer avatar NFT, Ares, uno de los personajes más destacados del club. Ares es un boxeador aficionado de Gym A X Dustland Runner que quiere convertirse en profesional. Tras haber pasado su infancia huérfano por haber perdido a su familia en la guerra, Ares es introvertido y solo confía en el boxeo para templar su fuerza interior. Para obtener más información y ver los próximos anuncios, visita Gymetaverse y el Discord oficial de Gym A X Dustland Runner: https://discord.io/gymetaverse .

Además de obtener acceso exclusivo a The Sandbox, los titulares de NFT de Gym A X Dustland Runner también podrán acceder al juego para móviles The Dustland Runner de OliveX. The Dustland Runner es el primer juego audio fitness del mundo en el que hay que moverse para ganar (move-to-earn) que funciona con tokens $DOSE. Los jugadores que conectan su cartera al sitio web de Dustland (www.thedustland.com) tienen derecho a obtener su primer «Kettlemine NFT», llamado así por el primero de los siete asentamientos de Dustland, al que todos los poseedores de una cartera MetaMask válida pueden acceder.

Acerca de Gym Aesthetics

Gym Aesthetics es una marca alemana de ropa de fitness, moderna y dinámica, que responde a las necesidades estéticas y funcionales de sus clientes en todo el mundo. Fundada en 2013, Gym Aesthetics es un invento de dos ingenieros de Bosch del sector de la automoción, Phil y Aleks, y de dos YouTubers profesionales y deportistas, Karl y Ralf. Sus primeros pantalones cortos, llamativos, anchos y que abrazan los muslos, y sus camisetas sin mangas irrumpieron con enorme éxito en la comunidad culturista alemana y alcanzaron rápidamente un estatus de culto. 2017 marcó un nuevo capítulo para Gym Aesthetics cuando un fondo asiático detectó su potencial e invirtió en la marca alemana para reforzar aún más su imagen de marca, y ampliar su gama de productos y su cuota de mercado a escala mundial.

Acerca de OliveX (BVI) y $DOSE

OliveX (BVI) Limited está creando un metaverso del fitness en el que los jugadores pueden hacer deporte en casa, en el gimnasio o en el exterior para conseguir recompensas dentro del juego. Estas experiencias se enlazan entre sí con $DOSE, que pueden obtenerse como recompensa en una experiencia y gastarse en otra.

