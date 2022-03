Repara tu Deuda Abogados cancela 43.992€ en La Coruña (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

IP, vecina de La Coruña (Galicia), con un hijo a su cargo, acudió a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, en una situación de desesperación. Y es que, en su caso, “tenía una deuda por la acumulación de préstamos para hacer frente a los pagos del día a día. Con la llegada de la crisis, perdió su empleo y con la consecuente reducción de ingresos económicos se vio incapaz de hacer frente a todos los préstamos”, explican los abogados de Repara tu Deuda.

Ahora, después del trabajo de los abogados, ha podido acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. La exonerada puede empezar de cero, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº14 de A Coruña (Galicia) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso. VER SENTENCIA.

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en 2015, mismo año en el que fue aprobada esta legislación por parte del Parlamento español. En la actualidad, ha superado ya la cifra de 70 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Además, los abogados de Repara tu Deuda representan en los juzgados a más de 18.000 personas que han puesto su caso en sus manos. Hay que señalar que el despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en todos los casos que cumplían los requisitos exigidos por la ley: ser un deudor de buena fe, no deber más de 5 millones e intentar un acuerdo previo de pago.

El objetivo del despacho de abogados Repara tu Deuda es que ninguna persona con problemas económicos se quede sin opción de poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Por esta razón, adapta siempre los honorarios en función de la capacidad económica de sus clientes. De hecho, “muchas personas no comienzan el proceso porque no pueden asumir los honorarios que les piden algunos abogados. Junto a esto, hay otras que creen erróneamente que los trámites van a ser demasiado complicados”, afirman. “Nosotros -añaden- pretendemos dar tranquilidad a nuestros clientes, les explicamos todo el proceso desde el principio y procuramos adaptarnos a su situación económica ya que son personas arruinadas que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído y hemos de ser comprensivos en todo momento”.

El despacho de abogados es especialista en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad: “fuimos los primeros en comenzar a hacer uso de esta herramienta en España. Además, continuamos siendo el único despacho de abogados que se dedica en exclusiva a esta legislación, lo cual hace que podamos ofrecer una gran experiencia a las personas que se acercan a nosotros”, concluyen.

Fuente Comunicae