d-uñas, la firma de nails que emplea a más de 1.500 mujeres en todo el mundo

180 salones. 15 años. 10 países. Con estas cifras podríamos resumir la trayectoria d-uñas, una de las firmas internacionales más destacadas de manicura y pionera en su sector. De hecho, los salones d-uñas fueron los primeros en apostar en nuestro país fuertemente por la manicura y la pedicura, servicios de belleza que hasta aquel momento (allá por 2006) solo se realizaban, en su mayor parte, en peluquerías.

“Cuando decidimos abrir d-uñas la profesionalización del sector era mínima. No había salones especializados en manicura, no había ninguna profesionalización, pero sí existía la demanda. Fue entonces, allá por 2006, cuando abrimos nuestro primer salón en Málaga, con una filosofía enfocada al cliente. Fuimos con pies de plomo porque no sabíamos si el concepto de crear un salón solo para manicura y pedicura iba a funcionar, pero el éxito fue tal que muy pronto ya teníamos salones en varias ciudades españolas”, explican Mery Oaknin y Sandra Benzaquen, creadoras de d-uñas, amigas y emprendedoras que por aquel entonces soñaban con montar su propia marca beauty.

Expansión internacional

Tras darle muchas vueltas al modelo de negocio y analizar concienzudamente cada detalle, Oaknin y Benzaquen hallaron la fórmula en la que poner toda su pasión y ganas de emprender. D-uñas se convirtió en franquicia en 2010 y desde entonces no ha parado de crecer. Actualmente d-uñas emplea a más de 1.500 mujeres en todo el mundo a través de su red de salones presentes en España, Brasil, México, Panamá, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Chile y Colombia. Esto supone el 99% del total del equipo.

Hoy, 15 años después de aquel primer salón en Málaga, la vocación de la firma es seguir creciendo, llegar cada vez un poco más lejos y seguir empleando a más y más mujeres en todas las partes del mundo, compartiendo los valores que han llevado a d-uñas a ser un referente del sector a nivel internacional.

Entre estos valores destaca la firme apuesta de la empresa por el desarrollo personal y profesional, un aspecto clave en la calidad del servicio. Las trabajadoras d-uñas están totalmente alineadas con la filosofía de innovación de la empresa, asistiendo a un proceso de formación constante y en tendencia con las demandas del sector. Algo que deriva en una alta profesionalidad y a la fidelización de los clientes.

d-uñas afronta su nueva etapa con mucha ilusión. Su próximo reto es, además de continuar la expansión internacional, reforzar más aún su compromiso con la sostenibilidad y seguir expandiéndose internacionalmente. “Queda mucho por hacer, el mundo cambia cada vez más rápido y nuestro compromiso con nuestras clientas es darles lo mejor y adelantarnos a sus necesidades”. Gracias a este compromiso con la calidad y la sostenibilidad d-uñas ha conseguido alcanzar un brillante porcentaje de satisfacción de sus clientes, exactamente el 95%.

Filosofía Sostenible

La sostenibilidad, entendida de una forma transversal, es el valor que marca por completo la filosofía de d-uñas. Una sostenibilidad no solo para con el medio ambiente, sino también con todo lo que tenga que ver con las relaciones personales: clientes, trabajadoras e, incluso, proveedores. Y aquí la conciliación familiar juega un papel imprescindible en la empresa.

“Para que las condiciones de nuestras trabajadoras sean sostenibles hemos desarrollado una sensibilidad especial que aplicamos a todos los aspectos de su día a día, desde la flexibilidad de horario hasta las condiciones ergonómicas.Nuestra plantilla desarrolla un trabajo físico, en el que la calidad de los materiales es muy importante e incide directamente sobre su bienestar. Podríamos tener un mayor margen de beneficio rebajando la calidad de nuestros productos, pero esa no es nuestra filosofía. Nuestras clientas están dispuestas a pagar un poco más a cambio de nuestro compromiso con el medio ambiente y con nuestras trabajadoras, sin las que no somos nada”, explican sus fundadoras.

La marca no solo apuesta cada vez más por la innovación y calidad en los productos y servicios de belleza. De hecho, cuentan con su propia línea de 20 productos de alta gama: Eco Beauty. Una línea natural, libre de productos tóxicos y nocivos para la salud y el medio ambiente. ”La mayoría de los esmaltes que encuentras en el mercado están llenos de

ingredientes químicos que causan irritación en la piel, alergias de moderadas a graves y otros efectos no deseados. Mucha gente usa el esmalte de uñas con formaldehído porque dice que el esmalte dura más y hace que tu uña sea más fuerte, pero a la larga realmente seca los lechos ungueales. Hace que tus uñas estén más secas y quebradizas”, explican desde la firma.

En línea con esta filosofía d- uñas apostó hace tiempo por no usar en sus servicios ningún producto que contenga alguno de los grandes productos tóxicos del sector: tolueno,

parabenos, formaldehído, ftalato de dibutilo (DBP), resina de folmaldehído, alcanfor, etil fosilamida, xileno, MIT o ingredientes derivados de animales. “Tenemos un alto compromiso para elegir los mejores productos naturales para los servicios de uñas y belleza. Todos nuestros esmaltes d-uñas están fabricados en la Unión Europea”, explican desde la empresa.

Fuente Comunicae