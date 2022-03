Cárdenas entrevista a exonerado de Tenerife (Canarias) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad

El presentador del programa ‘Levántate OK’, Javier Cárdenas, ha realizado una nueva entrevista a una persona libre de deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en su aplicación, ha llevado el caso de este exonerado de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) que ha logrado verse liberado del pago de 37.601 euros a través de esta herramienta. VER SENTENCIA.

El deudor empezó esta situación de sobreendeudamiento con la entidad bancaria CaixaBank, en la que tenía una tarjeta de crédito. Tuvo que afrontar deudas con la Seguridad Social de su entonces mujer. A la vez también nació su hija, lo que supuso tener más gastos en casa. Tres años después tuvo otro hijo, aumentándose también los gastos. En casa solo entraba un salario. Para poder pagar la tarjeta cuando no podía afrontar el pago, acudió a contratar tarjetas en otras entidades. El deudor recurrió a préstamos no solo para cubrir los gastos normales e imprevistos, sino también para reparaciones del vehículo que tiene actualmente ya que lo necesita para trabajar y la empresa le exige tener vehículo propio. Sin embargo, “un hermano me habló de Repara tu Deuda. A día de hoy puedo dormir muchísimo más tranquilo”, asegura. ENTREVISTA COMPLETA

El Juzgado de Primera Instancia nº10 de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) ha dictaminado que PJ tiene derecho a empezar desde cero ya que cumplía los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Y es que el importe de la deuda era inferior a 5 millones de euros, había procurado sin éxito un acuerdo previo para el pago a plazos de la cantidad, y se ha podido acreditar que se trata de un deudor de buena fe.

Javier Cárdenas colabora con el despacho en la labor de intentar que cada vez más personas conozcan la existencia de esta legislación. Además, ha sido nombrado recientemente nuevo defensor del cliente de Repara tu Deuda. Por este motivo, cualquier persona interesada puede escribirle con garantías de que su petición será tramitada a la siguiente dirección de correo electrónico: cardenas@reparatudeuda.es

Según asegura Ana Isabel García, directora letrada de Repara tu Deuda, “hemos confiado en Javier Cárdenas como figura visible para realizar labores de mediación con el despacho. Y es que en nuestra tarea es fundamental el servicio que ofrecemos a los clientes ya que son personas en situación de sobreendeudamiento que están sufriendo en primera persona las consecuencias de no poder hacer frente a todos los pagos”.

Como hace Javier Cárdenas con frecuencia, seguirá ofreciendo en su programa ‘Levántate OK’, en Okdiario, las historias de muchos exonerados que cuentan en primera persona la experiencia de su proceso. Esto también sirve para ofrecer un mensaje de esperanza a quienes han comenzado el procedimiento y anima a aquellos que están pensando acudir a esta legislación.

Desde su creación en septiembre de 2015, Repara tu Deuda Abogados ha logrado cancelar a sus clientes más de 70 millones de euros. Esto le convierte en líder nacional en el mercado de cancelación de deudas gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Ley de la Segunda Oportunidad y Javier Cárdenas -Cancelan 37.601€ de deuda en Santa Cruz de Tenerife

