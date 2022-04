5 ideas para organizar una despedida inolvidable según Monkey Donkey

Cumplir un sueño de la novia o el novio

Una despedida es la ocasión perfecta para sorprender a los protagonistas de este día haciendo realidad uno de sus deseos. Puede ser visitar un país cercano como Francia o Reino Unido, asistir a un espectáculo musical o ver su deporte favorito en un estadio. Hay novios muy artísticos que sueñan con grabar su propia canción en un estudio (algo que organizan varias empresas especializadas en sonido), aprender a bailar o posar para un fotógrafo mientras se convierten en modelos por un día. ¿La novia o el novio son fans de algún famoso? Pues ahora es posible que reciban la felicitación por su futura boda a través de un vídeo donde aparece su ídolo. Hay opciones que se pueden hacer en grupo y que son perfectas para hacerlas el día de la despedida o si se prefiere se pueden dar como regalo.

Hacer una actividad entre amigos con la que todos se sienta cómodos

Nadie quiere un drama en su despedida así que es importante que todos los asistentes disfruten de este día. Por ello, si a la novia o al novio les gusta el deporte se puede optar por una actividad que sea apta para todo el grupo, incluso si van amigos que no sean muy deportistas. En este caso se pueden elegir actividades como el piragüismo, el senderismo o hacer una clase relajante de yoga. Si se prefiere una actividad en la ciudad es posible que las gymkanas de beber o pubcrawls sean una de las opciones, sin embargo, hay que tener en cuenta a los invitados o a los novios que no disfrutan tanto realizando una actividad en la que solo se consuma alcohol. Una buena alternativa son las gymkanas urbanas de Monkey Donkey – https://monkey-donkey.es/gymkanas-para-adultos/ en las que los participantes juegan en las zonas más emblemáticas de Madrid mientras viven una historia inmersiva convirtiéndose en detectives, en espías, en presentadores de un programa de viajes o en cazafantasmas.

Un plan gastronómico increíble para comer o cenar

Como las despedidas de soltero y soltera suelen durar un día entero o hasta un fin de semana no pueden faltar las experiencias gastronómicas. Dependiendo de las prioridades del grupo se pueden escoger sitios donde la calidad de la comida sea la protagonista: por ejemplo, reservar en un restaurante de moda, ya que se trata de una ocasión especial o, incluso, realizar un taller de cocina para despedidas donde podréis aprender a cocinar cualquier plato de la gastronómica internacional, los cursos de sushi suelen ser uno de los más demandados. Otra opción son los restaurantes o clubs que incluyen un espectáculo musical o de humor. Se recomienda buscar bien para no llevarse desilusiones con la calidad de las elaboraciones, aunque actualmente hay restaurantes en Madrid que ofrecen una gran experiencia gastronómica y música en directo ya sea con djs o cantantes en directo. Al mismo tiempo, son muy populares las catas de vino, de gin tonics o de vermuts donde se aprenden a distinguir sabores e ingredientes. ¡Hay opciones para todos!

Crear un recuerdo del día

Hoy en día es posible hacer un plan original para DESPEDIDAS DE SOLTERA que combine una actividad en grupo con la realización de un recuerdo único. Por ejemplo, si la novia es amante de la moda y de los complementos hay talleres en los que se pueden elaborar una camiseta con la técnica tie dye, hacer un collar, o crear un bolso único. Para las más artesanas además hay opciones como elaborar un perfume o realizar velas aromáticas. Para las más artísticas se puede grabar un videoclip con una coreografía, pintar un cuadro mientras se toma una copa de vino en un ambiente agradable o decorar una pieza de orfebrería como una taza o un plato. Para los novios más deportistas hay posibilidades como las experiencias de tour en los principales estadios en las que se pueden llevar fotos impresas posando en el campo de fútbol o en un fotomontaje con el equipo. En definitiva, elegir un plan ofrezca la opción de conservar un recuerdo físico de un día tan especial.

Elegir un plan sorprendente

Hay veces en las que cuesta decidirse por un plan porque la novia o el novio han hecho ya de todo o porque no se sabe si se va a acertar. Siguiendo con la recomendación de hacer algo en la que todos los invitados se sientan implicados y disfruten, lo ideal es elegir una actividad que sorprenda, algo diferente que no se haya hecho antes. Esto sin duda, hará que la despedida sea inolvidable.

Si el grupo es aventurero lo pasarán en grande en actividades como montar en globo o hacer una ruta por los árboles a metros del suelo. Para los que quieren emociones en la ciudad no puede faltar la opción de un cluedo en vivo. Un juego en el que los invitados de la despedida se convertirán en los auténticos protagonistas de una historia de misterio llena de secretos, mentiras y crímenes por resolver. En Monkey Donkey ofrecen unos cluedos en vivo 100% inmersivos en los que no hace falta tener experiencia previa jugando para disfrutar de un plan que traslada a los participantes a la época victoriana, a una aventura pirata o los tiempos de la mafia. ¡La emoción está servida! Además, todos sus cluedos en vivo incluyen game masters o directores del juego que guiarán en todo momento a los participantes para que la experiencia sea placentera y se resuelva cualquier duda que los jugadores puedan tener. Para que los jugadores se metan en el papel no faltan los complementos de vestuario con los que podrán hacerse unas fotos divertidas como recuerdo de la experiencia. Se puede jugar en su local en Avenida de Filipinas, 4, en el céntrico barrio de Chamberí o a domicilio.

Seguro que con todos estos consejos la despedida de soltero será todo un éxito.

Vídeos

Despedidas

Fuente Comunicae