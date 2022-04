Servicios de fisioterapia a domicilio como solución a dolencias y el miedo por el Covid

Es desconocido por la inmensa mayoría de la población pero, es recomendable asistir a sesiones de fisioterapia de forma regular, con el objetivo de paliar pequeños desajustes y prevenir lesiones provocadas por el ejercicio físico o el sedentarismo (un buen ejemplo de ello, es el teletrabajo).

Sergio, profesional de la fisioterapia por vocación, entendió que no toda la población está dispuesta a invertir tiempo en asistir a una clínica por diversas circunstancias: vergüenza, dejadez, dificultad de movimientos en casos de tercera edad o lesiones graves… Es por ello que decidió abandonar su trabajo en clínica, y ser emprendedor. Desde 2019, año en el que arranco su andadura, han sido tan numerosos los casos distintos de dolencia que ha tratado como las motivaciones que llevan a sus pacientes a optar por un servicio de fisioterapia a domicilio.

“Cuando trabajas como fisioterapeuta no solo tratas el dolor físico, también hay un componente emocional. Muchos pacientes me hablaban de lo complicado que les resultaba asistir por tiempo o dificultades físicas a una clínica. Hay que entender que no todo son dolores de espalda o esguinces. Existen muchos pacientes con dificultades reales para moverse. Son ellos especialmente los que recurren a servicios como el mío”.

Lejos de disminuir su ritmo de trabajo, la apertura tras la pandemia ha ido in crescendo. El miedo a entrar en espacios públicos cerrados hizo que un nuevo público se abriera a contratar este tipo de servicios. Además, ha habido una muy buena comprensión en cuanto a las normas y protocolos sanitarios a seguir durante las sesiones, ya que como Sergio indica: “Por supuesto, tanto los pacientes como yo seguimos todas las recomendaciones sanitarias. En mi caso estoy vacunado por segunda vez, y la mayor parte de los pacientes que he conocido, también. Siempre pido ventilación a la hora de trabajar y no quitamos la mascarilla en ningún momento. Trabajar con seguridad es vital para ambas partes”.

¿Cuál es el siguiente paso? “Ahora mismo solo trabajamos en la Comunidad de Madrid, pero estamos tratando de llegar a acuerdos en otras zonas. Ahora mismo existe una posibilidad real de trabajar en la zona metropolitana de Valencia capital, pero es un acuerdo que aún no se ha cerrado”.

Sin duda que, una vez más, la digitalización y ganas de emprender de los más jóvenes han traído mejoras en la salud de toda la sociedad, así como crecimiento económico.

Fuente Comunicae