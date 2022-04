Record go inaugura delegación en València, la segunda en la capital del Turia

Record go da un paso más como rent a car de proximidad y amplía sus servicios con la reciente inauguración de una nueva oficina de alquiler de coches en Valencia, a escasos metros de la valenciana estación de tren Joaquín Sorolla. Esta nueva delegación; situada en la calle San Vicente Mártir, 171; se suma a la delegación con la que la firma cuenta en las inmediaciones del aeropuerto de Valencia-Manises.

La oficina disfruta de una posición estratégica en la estación de AVE, situada a unos minutos caminando al sur de la Estación del Norte. Además, está a tan solo 15 minutos del corazón de la ciudad, por lo que se posiciona como una alternativa de movilidad cómoda y versátil tanto para turistas y visitantes como para locales que necesiten vehículos de alquiler en València.

Esta oficina urbana, que presume de un diseño minimalista y moderno, tiene el foco puesto en la comodidad del usuario. Por ello ostenta el distintivo Just go Box – Smart car rental, un servicio de gestión ágil y transparente que minimiza los tiempos de gestión de alquiler de vehículos. Pioneros en el sector, Record go, abandera esta tecnología como sello distintivo desde 2019, cuando introdujo los quioscos digitales en la operativa del alquiler de coches.

Destaca por su nueva y variada flota, desde vehículos pequeños para desplazarse y aparcar de forma sencilla, SUV cómodos y versátiles, hasta modelos premium, híbridos y cero emisiones y 7 plazas para desplazamientos en grupos de mayor tamaño.

Soluciones de movilidad en España y Portugal

Con esta nueva apertura, Record go confirma su liderazgo en el sector y tras más de 20 años de experiencia, gestiona 17 delegaciones, tanto urbanas como vacacionales, en las principales ciudades de España y Portugal. Cuenta con oficinas dentro de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Mallorca, Alicante y Málaga, en las inmediaciones de los aeropuertos de Valencia, Sevilla, Bilbao, Menorca, Ibiza, Oporto y Lisboa y en el centro de las ciudades de Málaga, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia a menos de 3 minutos de las principales estaciones de tren.

Fuente Comunicae