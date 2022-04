¿No sabes qué cocinar hoy? Los Gastro Packs, la nueva innovación de Orlando Creaciones, lo ponen fácil

● Los “meal kits” de Orlando Creaciones, los Gastro Packs, han llegado para inspirar y hacer la vida más fácil en la cocina. Se trata de un lote de ingredientes para cuatro personas acompañado de una receta paso a paso para preparar un plato delicioso en menos de 25 minutos.

A la vuelta de “un click” y siguiendo la nueva tendencia gastronómica de los “meal kits”, se acabó el pasar largas horas haciendo la compra, pensando qué cocinar o entre los fogones. Orlando Creaciones presenta hoy los Gastro Packs, un lote de ingredientes para cuatro personas acompañado de una receta paso a paso para preparar un plato delicioso en menos de 25 minutos, que puede recibir en cuestión de minutos y cómodamente en casa tras adquirirlo comprando online a través de Lola Market.

Actualmente se puede elegir entre 9 recetas diferentes diseñadas por el reconocido chef embajador de Orlando Iván Sáez, todas inspiradas en las 3 salsas disponibles de Orlando Creaciones (Dulce, Intensa y Suave), siendo la variedad de la salsa de tomate un ingrediente clave en la preparación de cada plato. Con esta propuesta se ensalza además al gran protagonista de la cocina española, el tomate en su versión salsa, todas cocinadas previamente durante dos horas con ingredientes naturales y aceite de oliva, para que los consumidores solo necesiten 25 minutos para cocinar recetas gourmet, sanas y naturales.

Cabe destacar que los “meal kits” son un fenómeno en tendencia y en auge en todo el mundo. Y con ellos, acaba de aterrizar en el mercado español una nueva propuesta de comida a domicilio, servicio ya normalizado por todos y que ha reportado una gran aceptación. De hecho, de acuerdo con Kantar, el 70% de los españoles ha utilizado algún servicio de comida a domicilio y 9 de cada 10 se muestran satisfechos con su compra. Además, entre lo que más se valora de estos servicios es la conveniencia, el surtido y la confianza. A pesar de que el Take Away sigue liderando, también ha crecido y a ritmo acelerado el número de elaboraciones de comidas hechas en casa. Un dato que no sorprende teniendo en cuenta que comer en casa se asocia más a una experiencia divertida para compartir con seres queridos, que brinda confianza y control en la preparación de los alimentos.

Los Gastro Packs Dulces:

Las recetas disponibles para la variedad de Orlando Creaciones Dulce, salsa de toque armonioso conseguido con chalotas y cebolla caramelizada, son: el tartar de atún, el arroz caldoso con pollo y judías verdes, y los parpadelle con boloñesa de la abuela.

Los Gastro Packs Intensos:

Las recetas disponibles para la variedad de Orlando Creaciones Intensa, salsa de toque enérgico conseguido con hierbas mediterráneas y ajo asado, son: la pizza de jamón ibérico y calabacín, la tosta con ensalada de pimientos asados, y el secreto ibérico con ñoquis de patata.

Los Gastro Packs Suaves:

Las recetas disponibles para la variedad de Orlando Creaciones Suave, salsa de toque ligero conseguido con pimiento asado y cebolla que acompaña de forma especial a los platos veggies, son: la empanada orlandera, las conchas de pasta rellenas de gorgonzola, calabacín y pera, y el pimiento asado relleno.

Zoom a una selección de Gastro Packs

Gastro Pack Dulce de Tartar de atún

Para los más golosos, este Gastro Pack contiene todos los ingredientes para realizar el tartar de atún, como el atún rojo, el brócoli y otros muchos que harán que este plato sea uno de los preferidos y más distinguidos en casa.

La salsa de Orlando Creaciones Dulce le da el toque dulce a esta deliciosa receta gracias a la cebolla caramelizada y a la chalota.

Gastro Pack Suave de Empanada Orlandera

Para los que prefieren los sabores sinuosos y los platos veggies, llega la empanada Orlandera, preparada para sorprender a amigos y familia.

Las verduras y la masa de empanadilla son algunos de los ingredientes que incluye este Gastro Pack.

Además, también contiene la salsa Orlando Creaciones Suave que dará un toque especial gracias al pimiento asado que lleva.

Gastro Pack Intenso de Pizza de jamón ibérico y calabacín

Para aquellos que adoran los sabores potentes, llega una alternativa en forma de pizza.

En esta ocasión, el Gastro Pack incluye la salsa Orlando Creaciones Intensa para darle a la pizza un sabor único y diferente, gracias al ajo asado y a las hierbas mediterráneas que contiene.

Además de la masa de pizza fresca, el pack incluye el calabacín, el jamón serrano y la mozzarella, así como los demás ingredientes.

¿A que se le ha hecho la boca agua? Seguro que con los Gastro Packs de Orlando Creaciones sorprenderá a los suyos y pasarán una velada increíble cocinando y compartiendo buenos momentos alrededor de una mesa. Los Gastro Packs estarán disponibles por tiempo limitado en el siguiente enlace orlando.es/gastropacks.

Sobre Orlando Creaciones:

Orlando Creaciones es la nueva apuesta de Orlando y está compuesta por tres variedades: Dulce, Intensa y Suave. Esta nueva gama es una innovación sin precedentes en la categoría y está elaborada con ingredientes naturales de alta calidad y aceite de oliva virgen extra, cocinadas en Alfaro (La Rioja) a fuego lento durante más de dos horas para que las familias no necesiten más de 25 minutos para cocinar platos elaborados y deliciosos.

Sobre The Kraft Heinz / Orlando:

Orlando se creó en 1922 y comenzó como empresa productora y exportadora de conservas de pescado. No es hasta el año 1968 cuando Orlando lanza al mercado su famoso tomate frito, elaborado a partir de una receta propia de fritura de tomate, ajos y cebollas. Poco después, se dio a conocer por su famosa e histórica campaña de publicidad “Cuate aquí hay tomate”. En la actualidad, gracias a su sabor único y a sus diferentes variedades, Orlando es la marca de tomate frito líder del mercado así como la más conocida por los consumidores españoles, con casi un 100% de notoriedad de marca.

