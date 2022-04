OK Mobility abre una nueva Store en Pisa

OK Mobility sigue avanzando en su plan de expansión internacional en Italia y abrirá en junio una nueva Store en Pisa. Con esta apertura, la empresa de movilidad global refuerza su presencia en este país y lo hace entrando en esta destacada ciudad de la Toscana.

La nueva Store se ubica en el Aeropuerto de Pisa que, recibiendo a más de 5 millones de pasajeros al año, es el principal aeródromo de la región de la Toscana y se sitúa a poco más de un kilómetro del centro de la ciudad.

Víctor Gómez, Director de Expansión de OK Mobility, destaca “la gran acogida que ha tenido OK en Italia, a pesar de que entramos en el país alpino en plena época de pandemia. Ya estamos ultimando los detalles de lo que va a ser esta nueva OK Store, con la que sumaremos ya cinco Stores en el país alpino”.

La compañía inició su actividad en Italia en 2020, con la apertura de dos OK Stores en los aeropuertos de Fiumicino y Ciampino, en el caso de Roma, y de Bérgamo y Malpensa, en el caso de Milán.

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, muestra su satisfacción por esta apertura y asegura que “nos entusiasma arrancar la temporada en Italia con una nueva OK Store en una de sus ciudades turísticas más importantes, consolidando así nuestra presencia en los principales destinos del arco mediterráneo”.

“La región de la Toscana se ha convertido, en los últimos años, en uno de los destinos favoritos por parte de los viajeros. En este sentido, la gran demanda registrada por parte de nuestros clientes para este destino nos ha llevado a seguir acelerando nuestro plan de expansión en Italia, donde seguimos sumando nuevas aperturas y donde prevemos seguir creciendo”, añade Ktiri.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Pisa con recogidas a partir de junio a través de okmobility.com, pudiendo elegir entre una amplia gama de vehículos modernos y totalmente equipados que se adaptan a las necesidades de movilidad de cada cliente y a su tipo de viaje.

