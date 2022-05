Bertín Osborne se sorprende con la Ley de la Segunda Oportunidad y Repara Tu Deuda Abogados

El famoso cantante y presentador Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, ha realizado unas declaraciones para el despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, en las que afirma que “cuando me explicaron cómo era la Ley de Segunda Oportunidad y que estaba en vigor me pareció sorprendente, yo no había escuchado nada similar en mi vida”. VER VÍDEO

La Ley de Segunda Oportunidad ayuda a ciudadanos particulares y a autónomos, permitiéndoles la cancelación del 100% de la cantidad de sus deudas si cumplen con una serie de requisitos como lo son no superar los 5 millones de euros de deuda, ser un deudor de buena fe o haber intentado un acuerdo previo para el pago a plazos de esta cantidad. Bertín ha quedado impresionado al conocer toda esta información: “a mí desde el principio esto me ha sorprendido muchísimo, porque cuando me explicaron un poco exactamente el trabajo y lo que hacen aquí en Repara tu Deuda Abogados, me pareció un mundo impresionante”.

Según asegura Bertín Osborne, “creo que es una labor la que se hace aquí en Repara tu Deuda Abogados, que es impagable.” La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta para aquellas personas que no pueden hacer frente a sus correspondientes deudas o que se encuentran en una situación de quiebra económica, y Repara tu Deuda Abogados considera que es la ley más importante de España después de la Constitución Española.

Además, muchas de las personas que han estado en situación de sobreendeudamiento y que han sido exoneradas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad han manifestado también algunas palabras de agradecimiento hacia Repara tu Deuda Abogados como “ayudan a la gente a salir de lo más profundo que uno cae o se hunde” o “existe una ley que ampara y que nos permite una segunda oportunidad para las personas”. Como asegura Bertín Osborne “Lo que hacen es dar alegrías, porque además tienen un porcentaje casi del 100% de éxito”.

Fuente Comunicae