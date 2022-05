Coinstar consolida su presencia en Andalucía con nuevas instalaciones en el formato cash & carry

Coinstar sigue expandiéndose en Andalucía y suma 12 nuevas máquinas en la red de supermercados y cash & carry Díaz Cadenas. En línea con su filosofía de adaptarse cada día a las necesidades de sus clientes, ha confiado en Coinstar, una solución rápida y fiable para que los consumidores aprovechen todo su poder adquisitivo a la hora de realizar su compra.

La solución que ofrece Coinstar permite a los consumidores poner en valor las monedas que tienen sin usar en casa, y canjearlas por cupones de compra. Gracias a ese “dinero extra” con el que no contaban, pueden paliar los efectos de la inflación y que su cesta de la compra no se resienta, o darse un capricho y adquirir productos que normalmente no forman parte de su despensa.

Gracias a la colaboración con Díaz Cadenas, Coinstar consolida su presencia en los formatos cash & carry y cash de Andalucía y alcanza las 85 instalaciones en la región.

Coinstar y Carrefour, una asociación de éxito internacional

Las 12 nuevas máquinas Coinstar instaladas en Díaz Cadenas se unen a las que la multinacional tiene instaladas en los hipermercados más importantes y representativos de Andalucía, como los establecimientos Carrefour.

El 80% de los quioscos Coinstar en territorio nacional están instalados en distintos formatos de tienda Carrefour, uno de sus partners clave a nivel internacional. Carrefour apuesta por el singular modelo de negocio basado en la recuperación del dinero inmovilizado por la acumulación de calderilla de los consumidores, su transformación en efectivo y posterior canalización hacia sus establecimientos también en otros países europeos, como Italia y Francia.

Carrefour se ha convertido en la marca de referencia para miles de consumidores que utilizan el servicio de digitalización de la calderilla con frecuencia. La presencia de un quiosco en las instalaciones de Carrefour incentiva la visita de personas que desean un servicio cómodo, fiable y disponible en un horario amplio. Gran parte de las 900.000 personas que han utilizado Coinstar en 2021 acuden de manera recurrente a su supermercado o hipermercado de confianza para usar un quiosco y realizar su compra en el mismo establecimiento.

Sobre Coinstar

Coinstar es una multinacional americana que proporciona una solución de recuento de monedas y gestión del efectivo cómoda y segura en la que confían 70 millones de usuarios en todo el mundo.

En España, cuenta con 450 quioscos distribuidos por todas las provincias y da servicio a casi el 50% del formato hipermercado. Coinstar se ha consolidado como aliado del retail: en 2021, sus partners nacionales obtuvieron 37 millones de euros en facturación extra y se calcula que sus quioscos canalizan un promedio anual de 120.000 €.

Los consumidores pueden encontrar este servicio en establecimientos Carrefour, Caprabo, Eroski, E.Leclerc, Musgrave, Supermercados Masymas, Grupo Barea, Supermercados Hiber o Díaz Cadenas, así como en otras cadenas locales e independientes.

Fuente Comunicae