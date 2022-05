Ecostars certifica con su sello la política de sostenibilidad de los hoteles asociados a Hospedium

La sostenibilidad es cada vez más una dimensión clave en el turismo, especialmente en aquel alejado de los grandes núcleos urbanos. Hospedium lleva ya tiempo trabajando en este sentido, no solo desde una perspectiva ecológica, sino también económica, de forma que sus hoteles asociados puedan controlar sus costes operativos. Una transformación que, con los actuales precios de la energía y carburantes disparados, ha tomado ahora una entidad aún mayor y ha acelerado el interés por la eficiencia.

Para conseguir sus objetivos en esta materia, Hospedium ha firmado un acuerdo de colaboración con Ecostars Ecological Hotel Rating, la cual otorga valoraciones de sostenibilidad en un formato de 1 a 5 “estrellas ecológicas” a una estricta selección de hoteles que tienen un bajo impacto ambiental. De esta forma, los establecimientos que consiguen este distintivo tendrán la posibilidad de atraer a un número cada vez mayor de viajeros concienciados con el impacto medioambiental del turismo (Booking.com, a través de su Sustainable Travel Report 2021, indica que un 83% de los turistas consideran que un turismo más sostenible es “vital”).

Según palabras del presidente de Hospedium, Anselmo De la Cruz: “Los hoteles asociados a Hospedium tienen una concienciación absoluta al respecto, debido a que la problemática se plantea desde la perspectiva del propietario que explota directamente su establecimiento, el cual tiene una sensibilidad máxima con sus empleados, clientes, y por qué no decirlo, también con su cuenta de explotación; lo cual incide directamente en la mejora de la salud de las personas y de los recursos del planeta, tal como expusimos en nuestra última Convención”.

Las eco-estrellas se otorgan mediante un proceso de certificación registrado, basado en una metodología muy simple, pero a la vez totalmente objetiva. Se valoran múltiples ejes de la sostenibilidad, como por ejemplo el consumo de energía y agua; las emisiones de CO2, la gestión y reciclaje de residuos; el uso de energías renovables, las fuentes sostenibles, la ética social y la comida sostenible.

De esta forma, Hospedium se une a la ya amplia base de cadenas y asociaciones españolas e internacionales que eligen Ecostars como el certificado de sostenibilidad de referencia para sus hoteles. En palabras del CEO de Ecostars, José Luis Santos, “nuestro acuerdo con Hospedium prueba que la sostenibilidad es un valor que todos los hoteles pueden y deben transmitir. No es solo cosa de las grandes cadenas, sino también de los hoteles independientes y familiares. La diferenciación a través de la sostenibilidad es una batalla que no solo no deben perder, sino que deben tratar de ganar. Con el certificado Ecostars podrán poner en valor sus acciones en este sentido y atraer a nuevos viajeros a sus hoteles”.

Acerca de Ecostars

Ecostars es una certificación de sostenibilidad para hoteles que otorga eco-estrellas en función del impacto medioambiental por estancia que tiene un hotel. Su certificado tiene amplio reconocimiento institucional, siendo miembro de organizaciones como el Global Sustainable Tourism Council (GSTC) y la Mesa de Turismo de España, y colaborando con la Organización Mundial del Turismo (UNWTO/OMT), el programa Climate Neutral Now de la UNFCCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), Ecoembes y FSC España, entre otras.

Acerca de Hospedium

Hospedium Hotel Group es una cadena de hoteles independientes, especializada en potenciar la comercialización de los hoteles asociados, aportándoles a la vez toda la tecnología necesaria para su máxima competitividad, acompañándoles desde el asesoramiento en su gestión diaria e impulsando su independencia y personalidad.

Fuente Comunicae