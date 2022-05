OK Mobility desembarca en Canarias con una doble apertura en Gran Canaria y Tenerife Sur

OK Mobility continúa avanzando en su plan de expansión y abre dos nuevas OK Stores en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria y Tenerife Sur. Unas aperturas con las que la empresa de movilidad global refuerza su presencia en los principales destinos turísticos españoles de sol y playa y con las que da respuesta a la alta demanda por parte de los clientes de disponer de los servicios de la compañía en este destino.

La nueva OK Store de Tenerife, la isla más grande y poblada del archipiélago canario, abrirá sus puertas a partir de finales de mayo y estará ubicada en el aeropuerto de Tenerife Sur, que recibió un volumen de tráfico de 11,2 millones de pasajeros en 2019.

Por su parte, la nueva OK Store de Gran Canaria, la tercera isla del archipiélago canario en cuanto a tamaño y la primera en densidad de población, ofrecerá sus servicios a partir de mes de junio y se situará en el aeropuerto de esta isla, por el que pasaron 13,3 millones de pasajeros en 2019.

El Director de Expansión de OK Mobility, Víctor Gómez, ha destacado que “con la entrada de OK Mobility en las Islas Canarias, no solo estamos presentes ya en los dos archipiélagos españoles, consolidando nuestra presencia en los principales destinos vacacionales de España, sino que, además, damos respuesta a la petición que nuestros clientes venían reclamándonos de disponer de nuestros servicios de movilidad en Canarias”.

Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que “la llegada de OK a Canarias ya sea una realidad. 10 años después de la apertura de nuestra primera OK Store en Mallorca, estoy muy contento de poder decir, finalmente, que OK Mobility ya cubre todo el territorio nacional español. Y es que, estando presentes en ocho países, era importante cerrar el círculo dentro del país que nos vio nacer”.

“Al haber nacido en las Islas Baleares, somos muy conscientes de las especificaciones que implica la insularidad. Una implantación en un archipiélago se tiene que hacer con humildad y respeto y, en este sentido, nuestra pretensión no es otra que poder ofrecer nuestros servicios a nuestros clientes para que puedan recorrer los magníficos parajes naturales que ofrecen tanto Gran Canaria como Tenerife”, añade Ktiri.

De esta manera, OK Mobility continúa acelerando su proceso de expansión nacional e internacional con las recientes aperturas de nuevas OK Stores en Frankfurt y Pisa, a la vez que sigue reforzando y consolidando su presencia dentro del territorio nacional, con estas dos nuevas OK Stores en Canarias o con la reciente apertura de la OK Store de Passeig de Gràcia en Barcelona.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Tenerife Sur, con recogidas a partir del 20 de mayo, y en Gran Canaria, con recogidas a partir del 1 de junio, a través de okmobility.com, pudiendo elegir entre una amplia oferta de vehículos modernos y totalmente equipados.

Fuente Comunicae