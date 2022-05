Unidos por la seguridad en la comunidad ciclista: Sete Gibernau, embajador de ALL IN BIKING

El expiloto de MotoGp, Sete Gibernau se une al proyecto ALL IN BIKING como muestra de su ‘‘preocupación y compromiso’’ con la inseguridad y los robos que acechan a la comunidad ciclista. En la actualidad, con apenas cuatro meses de vida ALL IN BIKING está valorada en más de 4.000.000 de euros, cifra que previsiblemente aumentará su valor dado el siguiente hito: el salto al mercado internacional