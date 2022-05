Hopla! Software presenta Kipher, su innovadora aplicación de seguridad para Kubernetes

Nacida para prevenir el robo de datos en las tecnologías más punteras, 100% española, y capaz de identificar y neutralizar al instante cualquier ataque. Así es Kipher, la solución de ciberseguridad desarrollada por la tecnológica española Hopla! Software para sistemas que trabajen con Kubernetes, en la nube o localmente.

Hopla! Software ofrece desde este 23 de mayo Kipher, su nueva herramienta de seguridad que protege los contenedores ante cualquier ataque o intento de robo de datos en Kubernetes al identificar y bloquear cualquier amenaza en tiempo de ejecución.

“El objetivo es dotar a las empresas de un modelo de ciberseguridad Zero Trust, es decir, ‘desconfiado’ y preparado para neutralizar ataques internos o externos”, explica Juan Zamora, director general de Hopla! Software. “Las ventajas de Kipher para las empresas son notables, ya que permite reforzar la seguridad corporativa y garantiza la privacidad e integridad del código, además de la protección de los datos en los contenedores sin afectar al rendimiento de los sistemas, de tal manera que se pueda enviar y ejecutar cualquier carga de trabajo a cualquier proveedor de nube, sin importar su criticidad o sensibilidad”, añade.

Basada totalmente en software, la novedosa solución de ciberseguridad de Hopla! aprovecha el hardware existente, lo que significa que no necesita de dispositivos adicionales ni requiere de personal especializado en seguridad para contenedores, cifrado o encriptación. Además, se trata de una aplicación totalmente escalable que se caracteriza por su baja latencia (tiempo de respuesta) y por su mínimo impacto sobre la aplicación protegida.

Kipher se adapta a distintos entornos de orquestación de contenedores. Detecta y bloquea ataques externos y, sobre todo, internos a las cargas de trabajo ejecutadas sobre Kubernetes basadas en lenguajes de scripting como Python, RLang y también semi-interpretados, como Java. Funciona con Rancher, Docker, OpenShift y cualquier distribución de Kubernetes certificada CNFC en entornos on-premise, cloud o Edge.

“Hemos creado una herramienta de ciberseguridad capaz de proteger los contenedores del robo de datos en cualquier entorno físico o virtual”, señala Juan Zamora, director general de Hopla! Software. “Una mínima instalación de software, que no lastra su sistema, permitirá a cualquier empresa blindarse y responder inmediatamente ante cualquier intento de agresión a sus sistemas informáticos”.

SOBRE HOPLA! SOFTWARE

Hopla! Software, The Enterprise Software & Support Company, es líder en ofrecer herramientas, servicios y soporte Open Source y Cloud a medianas y grandes empresas, con el objetivo de conseguir la transformación digital a través de la modernización de sus aplicaciones e infraestructuras, tanto on-premise como en la nube.

La compañía es, desde 2013, la presencia en España, Portugal, Italia y Latinoamérica de empresas internacionales de código abierto como Docker, Inc. (Mirantis) o EnterpriseDB. Desde su creación, Hopla! Software colabora estrechamente y como distribuidor de soluciones tecnológicas como Nginx, Inc., Red Hat, SuSe Rancher, Hashicorp, entre otras muchas. Puedes seguir a Hopla! en sus perfiles de Twitter, Linkedin o YouTube.

MIEMBRO DE THE TALENT CLUB

Desde abril de 2021, Hopla! forma parte de The Talent Club, holding creado en junio de 2019 como plataforma de empresas representantes de talento cualificado de alta demanda. The Talent Club invierte en compañías europeas líderes en crecimiento en los sectores de Sports & Entertainment, IT& Engineering y Business/Leaders con el objetivo de convertirse en la plataforma líder en la representación de Talento a nivel internacional. Entre sus primeras inversiones están You First Sports (España), Lincoln (Francia), Between Technology (España), Sportcarriere (Francia) y The Bozz (Bélgica). Su objetivo es superar un billón de euros de facturación en 2025.

