El Hospital Sant Joan de Déu recibe la visita de los personajes de Star Wars

Con motivo de celebrar el Día de Star Wars, el pasado 4 de mayo, personajes como Kylo Ren, Stormtropper o Chewbacca fueron los encargados de sorprender a niños, padres y familiares en el Hospital Sant Joan de Déu, dando lugar a una jornada muy amena y emotiva. En este evento colaboraron Rubie’s Spain, fabricante y distribuidor de disfraces y accesorios, junto con la organización benéfica Legión 501-Barcelona. La organización se ofreció a emular a los personajes de la Guerra de las Galaxias para repartir disfraces y máscaras a los niños hospitalizados. Además, tanto niños como adultos, y el personal sanitario pudieron hacerse fotos con la Legión.

Este día tan señalado es mundialmente reconocido como el Día de Star Wars, un día en que los amantes de la saga pueden volver a disfrutar de las películas y series. La historia detrás de este día se remonta a un juego de palabras de unas de las frases más míticas; «Que la fuerza te acompañe» lo que sería en inglés «May The Force be with you», a lo que suena igual que May The Fourth (4 de mayo), de ahí el ingenioso origen de esta celebración.

Una visita muy especial que ha hecho que tanto las familias como el personal sanitario vivieran una jornada de los más original. Una iniciativa de Rubie’s Spain en colaboración con la organización Legión 501 con la que llevado alegría, sonrisas e ilusión a todos esos niños que por problemas de salud tienen que permanecer ingresados. Rubies’s Spain ofrece un amplio surtido de disfraces y accesorios excepcionales para personas de todas las edades y ocasiones especiales, como Carnaval, Halloween, Navidad, celebración de fiestas y otros eventos.

Fuente Comunicae