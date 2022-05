PF Seguridad Vial alerta de los nuevos radares que multan por sujetar el móvil con la mano

Para la DGT ya no hay excusa que valga frente al uso del móvil cuando se está al volante. Hace dos meses que a los españoles les tiembla el pulso antes de coger el teléfono móvil en la carretera. Actualmente, el sencillo gesto de agarrar un smartphone, indistintamente de que se esté usando o no, se multa con la pérdida de seis puntos del carnet. Para ello, la DGT ha actualizado más de 200 radares. Muchos se preguntan cómo funcionan los nuevos radares que ya multan solo por sujetar el móvil en el coche. Estos aparatos que ya vigilaban la velocidad o el uso del cinturón de seguridad, han ampliado sus funciones y ahora también serán capaces de registrar esta infracción.

Sin duda, el uso manual del teléfono móvil es, y desde hace varios años según estudios de la DGT, uno de los motivos de distracción al volante más recurrentes. En una de las últimas campañas de vigilancia impulsadas por la DGT, se detectó que la utilización indebida del teléfono móvil era la infracción más habitual entre los conductores (43%). Es por esto por lo que Tráfico ha endurecido la ley, de manera que ahora se penalizará incluso la sujeción del móvil con el vehículo parado. Esto puede suceder en atascos o semáforos. De este modo, la nueva normativa establece:

Penalización de 6 puntos. S iempre que se circule con el vehículo sujetando el teléfono móvil se sancionará con la detracción de seis puntos en el carnet y 200 euros de multa. Esto sucederá indistintamente de si el coche está en movimiento o no. Como se comentó anteriormente, esto incluye, por ejemplo, estar detenido en un semáforo o un atasco.

iempre que se circule con el vehículo sujetando el teléfono móvil se sancionará con la detracción de seis puntos en el carnet y 200 euros de multa. Esto sucederá indistintamente de si el coche está en movimiento o no. Como se comentó anteriormente, esto incluye, por ejemplo, estar detenido en un semáforo o un atasco. Penalización de 3 puntos. Si el móvil es manipulado durante la circulación, pero este se encuentra en un soporte o similar, la multa mantendrá la cuantía de 200 euros, pero se reducirá la retirada de puntos a tres.

¿Cómo detectan los radares que se tiene el móvil en la mano?

Desde el anuncio de la normativa y su reciente entrada en vigor, los españoles se preguntan cómo funcionan los nuevos radares que ya multan solo por sujetar el móvil con la mano en el coche. Lo cierto es que estos radares en los que se apoya la DGT para el cumplimiento de la nueva normativa son realmente cámaras de vigilancia. De esta manera, a través del reconocimiento facial y un lector de matrículas los 216 radares podrán sancionar al conductor por usar el teléfono móvil.

Al igual que sucedía con el uso del cinturón de seguridad, ahora estos radares cuando detecten al conductor manipulando su móvil, tomará una serie de fotos a modo de prueba. Estas imágenes solo serán válidas para efectuar la multa cuando la matrícula del vehículo sea legible y se acompañen de la fecha, hora y ubicación en la que se registró la infracción. Lo único que no mostrarán las imágenes será a los ocupantes del vehículo, con el fin de garantizar su intimidad. Por ello, solo será visible el rostro del infractor para poder identificarlo.

Por último, estas imágenes se envían directamente al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas. Una vez allí, un software analiza las imágenes y comprueba la sanción que posteriormente es revisada de forma manual para hacer efectivo el trámite de la multa.

Mucho más que los nuevos radares

Aunque la principal preocupación se ha centrado en los radares que ya multan solo por sujetar el móvil con la mano en el coche, existen más agentes a los que se debe prestar atención. Porque la DGT no solo ha endurecido la sanción, si no que ha aumentado la vigilancia en las carreteras con furgonetas, cámaras de vigilancia, drones e incluso helicópteros.

Una de las medidas más inesperadas son las furgonetas camufladas. Desde la DGT se ha confirmado que existen activos 15 vehículos encargados de vigilar esta y otras infracciones que se puedan detectar. También el uso de drones se está popularizando cada vez más. Actualmente tráfico cuenta con más de 30 de estos dispositivos. Por supuesto, las cámaras de vigilancia o radares que ya se han comentado comentado y, finalmente, los helicópteros. Estos, aunque menos habituales, también ejercen una labor fundamental para supervisar la seguridad en las carreteras del país.

Nuevas normativas, más seguridad: PF Led One

Son numerosas las novedades anunciadas desde la DGT para la mejora de la seguridad vial. Aparte de la nueva medida contra los smartphones, Tráfico también ha declarado la guerra a los triángulos de emergencia. Estos elementos que desde 1999 han ayudado a señalizar la posición en casos parada imprevista o avería del vehículo pronto pasarán a la historia. En su lugar, llega la baliza V16: una innovadora señal de emergencia luminosa que ayudará a evitar posibles atropellos y fomentará la seguridad en las carreteras.

Esta baliza que la DGT ha impuesto como obligatoria a partir de 2026, se podrá encontrar muy pronto en el mercado, por lo que se recomienda su compra cuánto antes. Con la baliza V16 la DGT busca evitar incidencias en la maniobra de colocación de los clásico triángulos, ya que esta se puede colocar sobre el vehículo sin abandonarlo. Además, ofrece una visión nítida de la posición del coche desde un 1 km de distancia evitando empeorar una posible situación de peligro.

Uno de los modelos más sonados es la PF Led One V16. Esta nueva baliza, que si no se lleva en el vehículo será motivo de multa en los próximos años, hace mucho más que informar al resto de vehículos sobre la ubicación. PF Led One V16 está conectada con la DGT de manera que, en caso de accidente, es capaz de enviar en tiempo real las coordenadas del vehículo averiado, facilitando la asistencia de los equipos de emergencia e informando al sistema LINCE (Localizador de Incidencias en las Carreteras de España).

Fuente Comunicae