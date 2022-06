Night Stories se hacen con la Noche Madrileña a ritmo de Melodic Techno

Su último Remix junto a Rafael Cerato ya acumula cerca de 4000 oyentes mensuales a tan solo unas semanas de su lanzamiento.

Los DJs son residentes de Open Gate, fiesta de referencia enfocada en los sonidos más melódicos, que ya ha contado con artistas de la talla de Artbat, Sven Väth, Colyn, Fedele y Miss Monique, entre otros.

Ioan Gamboa y David Lozano, lo tienen claro, la noche madrileña les pertenece. Y es que, este dúo de emprendedores y productores ya ha dejado muy claro que la música es un pilar fundamental en sus vidas. Hace tan solo un par de semanas se les pudo ver junto a Carl Cox abriendo su fiesta en Fabrik Madrid.

Twins, Kharma o Among the Stars son algunos de los temas que ha lanzado el sello que lleva de nombre la fiesta Opengate Society. Además, estos productores madrileños ya acumulan más de 4000 oyentes mensuales. En dicho sello ya han publicado artistas de la talla de Petar Dundov, Robert Babicz, Oliver Winter, etc. De hecho, su último lanzamiento, Twins, es un remix junto al reconocido productor y dj francés Rafael Cerato.

Night Stories acaban de volver de actuar en Ibiza en los sitios de referencia llevando su música a otro nivel y teniendo un crecimiento orgánico del 300 % en sus plataformas digitales.

Su próximo bolo tendrá lugar el sábado 25 de junio en la reconocida sala The Bassement en Madrid junto al duo italiano Hunter/Game (Afterlife). Será en su fiesta Opengate Society, que ya ha contado con más de 50.000 asistentes que han podido vivir la experiencia de disfrutar de la mejor música rodeados de los mejores artistas del panorama nacional e internacional.

