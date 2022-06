La empresa LEV, experta en nutrición, aconseja como evitar la temida celulitis

Eliminar la celulitis ¿es posible?

No es cuestión de sobrepeso, la celulitis es un problema que sufren 9 de cada 10 mujeres en el planeta

Lucir “tipazo” es objetivo de la mayoría de las personas de cara al verano, pero no sólo es cuestión de kilos de más, sino que es clave para que la figura represente la mejor versión, que la piel esté sana, tersa y en forma. La celulitis es uno de los problemas más comunes entre las mujeres (especialmente en su periodo fértil), ya que se estima que, 9 de cada 10 mujeres en el mundo la padecen, en diferentes grados. La causa son las hormonas femeninas, los estrógenos, que favorecen la retención de líquidos, y la acumulación de grasas. Las estadísticas indican que sólo el 10% de los hombres pueden padecerla y se dará en en hombres con mayor presencia de estrógenos.

Este problema no tiene que ver con la obesidad y no distingue entre personas delgadas o con sobrepeso. La celulitis es algo tan común que hace que las búsquedas de remedios eficaces para eliminarla de forma correcta, sea un tema recurrente, al igual que la desesperación ante no saber cómo actuar de manera eficaz. Esta búsqueda para combatir la piel de naranja aumenta en los mese previos al verano, donde las prisas para encontrar la mejor solución rápidamente se une a la desesperación. ¿Qué es lo que realmente sirve para eliminarla?

Los expertos asesores de Lev your Nutrition Expert tienen claro que ésta es una de las grandes preguntas que reciben en consulta, y, su respuesta es clara:

“Tener celulitis puede carácter genético muy importante (algo con lo que difícil luchar. Se puede ser delgado y con celulitis o tener más masa corporal y no tener celulitis).

¿Qué es la celulitis y cómo eliminarla?

La celulitis es una inflamación del tejido. Es una mezcla de líquido, toxinas y adipocitos de grasa (los gránulos que se tocan y que caracterizan piel de naranja). Cuando se tiene celulitis la piel de la zona se ve poco tersa y apagada.

Además del factor genético, que hace que la piel de naranja se herede, el tipo de alimentación, el consumo de tabaco y/o alcohol y el sedentarismo son factores claves en su aparición o aumento del problema.

“Eliminarla de forma definitiva es difícil, pero siguiendo estas pautas y abordando el problema de forma integral, a través de 6 pilares clave, se puede llegar a reducir de forma considerable”:

Dieta, pero no por los kilos de más: el objetivo es reducir la grasa corporal. Que no es similar a perder peso. “Mejorar la composición corporal es clave. Es importante seguir una dieta que ayude perder grasa corporal, ya que cuando eso pasa, se pierde grasa protegiendo la masa muscular. Al perder grasa corporal se reducen los adipocitos de grasa y la celulitis se nota menos” detallan los expertos. “Una persona puede tener mucha celulitis, aunque no le sobren kilos, ya que puede estar delgada o con normopeso, pero tener una baja densidad de masa muscular, un porcentaje un poco más alto de grasa (a pesar de su normopeso) y mucha flacidez. Es importante tener una alimentación que ayude a mejorar la composición corporal – bajar ese porcentaje de grasa, sin bajar la masa muscular” añaden.

“Es muy importante tocar todos los pilares claves que ayudan a reducir la celulitis de forma global: mejorando la posición corporal (a través de una dieta que ayude a reducir la grasa corporal, cosa que no siempre tiene que ver con los kilos de más), potenciarlo con ejercicio, con la ayuda de masajes linfáticos, evitando las toxinas, favoreciendo la tonificación de la piel y reduciendo la retención de líquidos con ayudas extra, son factores fundamentales”, concluyen los expertos.

